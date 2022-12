Britse politici vragen actie tegen Jeremy Clarkson na column over Meghan Markle

In een column in The Sun sprak tv-figuur Jeremy Clarkson een viscerale haat uit voor Meghan Markle, de vrouw van prins Harry. Na duizenden klachten bij de Britse persregulator vragen parlementariërs aan de hoofdredacteur van The Sun om ‘actie te ondernemen’ tegen Clarkson.

‘Ik haat haar’, begint Clarkson de passage over Markle in zijn Sun-column die vorige vrijdag verscheen. ‘Niet zoals ik Nicola Sturgeon (de Schotse premier, red.) haat, of Rose West (een seriemoordenares die samen met haar man 12 meisjes ombracht, red.). Ik haat haar op cellulair niveau.’

‘’s Nachts kan ik niet slapen terwijl ik knarsetandend in bed lig, dromend van de dag waarop ze (Markle, red.) naakt door de straten van elke stad in Groot-Brittannië moet paraderen, terwijl de menigten “schaam je” roepen en uitwerpselen naar haar gooien’, schrijft hij nog, verwijzend naar een scène uit de fantasyreeks Game of Thrones. Hij hekelt ook dat Markle een rolmodel is voor jonge vrouwen en meisjes.

Sinds de publicatie van de column kreeg de Britse persregulator Ipso ruim 17.500 klachten binnen. Voor het volledige jaar 2021 waren het er 14.355. ‘We onderzoeken de klachten volgens onze standaardprocedure’, verklaarde Ipso aan de BBC.

Op vraag van Clarkson trok The Sun de column intussen in. De tv-presentator tweette ook dat hij een ‘ongelukkige verwijzing naar Game of Thrones’ in zijn column had verwerkt. ‘Die kwam bij veel mensen slecht aan. Ik ben geschokt dat dit zo veel ellende heeft veroorzaakt en zal in de toekomst voorzichtiger zijn.’ Door de laconieke ‘oh dear’-toon is niet duidelijk aan wiens adres de halve verontschuldiging is gericht.

‘Niet laten passeren’

Meer dan zestig Britse parlementariërs vragen in een brief aan de hoofdredacteur van The Sun om actie te ondernemen tegen Clarkson. ‘In de brief schrijven ze dat Markle geloofwaardige doodsbedreigingen heeft gekregen en dat Clarksons column bijdraagt tot een onaanvaardbaar klimaat van haat en geweld’, bericht The Guardian. De brief kwam er op aansturen van het conservatieve parlementslid Caroline Nokes, die ook voorzitter is van de commissie voor vrouwen en gelijkheid. Politici van diverse partijen ondertekenden de brief, onder wie de Tory-voorzitter van de commissie voor financiën, Labour-parlementsleden en de voorzitter van de Britse groenen.

‘We kunnen niet langer toelaten dat dit gedrag zomaar passeert’, staat in de brief. ‘We verwelkomen de terugtrekking van het artikel en vragen dat The Sun actie onderneemt tegen mijnheer Clarkson en verontschuldigingen aanbiedt aan mevrouw Markle.’ Ook Clarksons dochter veroordeelde de column.

‘Diepe vrouwenhaat’

De Britse tabloidpers is al jaren zeer kritisch voor Markle, soms op het absurde af. Clarkson doet daar nog een schep bovenop, maar hij doet dat in een column, niet in gewone berichtgeving. Daardoor is helemaal niet zeker of hem formeel iets valt aan te wrijven door de persregulator.

In een reactie aan de BBC noemde Schots premier Nicola Sturgeon de passage over Markle ‘diepe vrouwenhaat’. ‘Dit is ronduit verschrikkelijk. De enige emotie die ik heb voor mannen als Jeremy Clarkson, is medelijden. Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om zo verteerd en vervormd te worden door haat tegen andere mensen, en in zijn geval lijkt het vooral tegen vrouwen, dat je uiteindelijk zo’n giftige, gemene woorden schrijft. Woorden hebben gevolgen. Als ze haat tegen een persoon aanwakkeren, zijn er altijd mensen die daarnaar kunnen handelen.’