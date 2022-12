Van Quickenborne: ‘in de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Mooiste verhaal

‘We wensen jullie een bijzonder 2023 met een groter gezinnetje, doorzettingsvermogen ondanks af en toe een tegenslag en heel veel liefde en plezier.’ Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft in zijn kerstkaartje bijzonder goed nieuws te melden. ‘In de donkerste tijden worden de mooiste verhalen geboren’, zo kondigde hij op Facebook de komst van ‘Quicky 3’ aan.

Van Quickenborne heeft samen met zijn vrouw Anouk al een dochtertje, Bo, en een zoontje, Scott. Straks komt daar dus nog een derde telg bij. Met Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur brengt het gezin nog altijd noodgedwongen de tijd door in een safehouse. Maar zo zijn het dan toch nog onverwacht prettige feesten.

Tuinkabouter

‘In Zaventem toonden onze douaniers hoe inventief criminelen zijn om drugs in ons land te krijgen. Hallucinant!’ Op sociale media toonde het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich nog stevig onder de indruk van het bezoek aan de luchthaven.

We besparen u de details maar één van de vaststellingen is dat steeds meer smokkelaars grote drugspillen, boleta’s genaamd, inslikken om zich dan op de wc’s van de luchthaven weer te ontlasten. Voorlopig staat het record in de luchthaven op 2,2 kilogram cocaïne bij één persoon. Levensgevaarlijk uiteraard. Andere opvallende vondsten: ruwe MDMA in de vorm van tuinkabouters, drugs in een Jezus-schilderij en XTC in groentenblikken.

Suikers

In de turbulente commissie Financiën van maandagmiddag, waar de discussie over de auteursrechten haar eerste piek kende, ging het er bij momenten slapstickachtig aan toe. Er waren voortdurend steken onder water tussen meerderheid en oppositie. Commissievoorzitter Marie-Christine Marghem (MR) sprak N-VA-fractieleider Peter De Roover niet tegen toen die zei dat de geplande pauze van een kwartier, die dik anderhalf uur eerder was ingelast, een beetje uit de hand begon te lopen. ‘U blijft er gelukkig nog kalm onder’, zei Marghem. ‘Wel, we blijven hier op onze honger, maar ik heb me ervan weerhouden om al te veel suikers tot mij te nemen. Ik wil die kalmte niet in het gedrang brengen.’

Kalf of rund?

Marghem had als voorzitter niet alleen de handen vol met De Roover, maar ook met Engagés-voorzitter Maxime Prévot en haar eigen fractieleider Benoît Piedboeuf. Op den duur raakte Marghem zelf de draad kwijt. ‘Ik ben het helemaal eens met meneer Piedboeuf. En ik ben het helemaal oneens met meneer Piedvot… wat zeg ik, haha, Piedveau.’