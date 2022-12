Drie doden bij ontploffing in Russische gaspijplijn

De laatste directe gasverbinding tussen Rusland en West-Europa is getroffen door een ontploffing, schrijven Russische media. Volgens het Russische aardgasbedrijf Gazprom blijft het Russische gas stromen via ‘parallelle leidingen’.

Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden in de Brotherhood gaspijpleiding - ook Urengoy-Pomary-Uzhhorodleiding genoemd - ontstond een gasvlam, die intussen werd geblust. Bij het incident zijn drie personeelsleden omgekomen, een vierde raakte gewond.

‘Het was nog erger dan het op de beelden lijkt’, zegt Olga Smirnova van de lokale overheid aan RIA Novosti. ‘In het dorp Jambakhtino kon je niet aan een raam blijven staan: alles was heet. De explosie was ook heel luid. De personeelsleden waren heel bang en zijn gevlucht naar een school en kinderdagverblijf in de buurt.’

Via ‘parallelle leidingen’ blijft het Russisch gas stromen, aldus de lokale tak van aardgasbedrijf Gazprom in een mededeling. De gasmarkt houdt de pijpleiding - die gas voert naar Oekraïne en vervolgens naar Europa - in de gaten omdat het de laatste route is die Russische brandstof naar West-Europa brengt.

Op de toonaangevende TTF-markt in Amsterdam noteerde de gasprijs in Europa kort een stijging tot 6 procent, maar die winsten werden kort daarop weer uitgewist. Na het statement van Gazprom lag de prijs 1,6 procent lager, op 106,78 euro per megawattuur.

De Brotherhood pijplijn is een van de oudste gasleidingen van Rusland naar Europa. De ontploffing deed zich voor op een deel van de lijn in de autonome republiek Tsjoevasjië.