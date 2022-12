Het afgelopen jaar verschenen er ruim 2.200 video’s op onze website, goed voor een gemiddelde van zo’n zes per dag. Dit zijn de video’s die dit jaar het meest bekeken werden.

Oekraïense soldaten delen beelden van heroveringen bij Charkov

In de zomer slaagt het Oekraïense leger erin om een tegenoffensief op te zetten. Beetje bij beetje drukken ze de Russen terug. Op bovenstaande video zien we verlaten Russische loopgraven, veroverde pantservoertuigen, neergehaalde gevechtsvliegtuigen ...

Niet veel later slagen de Oekraïners erin de regio rond Charkov helemaal te bevrijden.

Enorme explosies op Russische militaire luchtmachtbasis op Krim

Enkele weken eerder waren er plots explosies op het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 annexeerde. Russische badgasten wisten even niet wat hen overkwam, de oorlog kwam ook voor hen plots een stuk dichterbij.

Winkelier die winnend lot van 2 miljard verkocht, ook zelf in een klap miljonair

De oorlog in Oekraïne domineerde uiteraard het nieuws. Maar er waren ook andere, kleinere verhalen die veel lezers interesseerden.

Zo was er het verhaal van Joseph Chahayed, een tankstationhouder uit Los Angeles, die plots miljonair werd door de Powerball-loterij.

Finse premier Sanna Marin onder vuur na gelekte dansvideo

‘Een uitgebreid gecoverd non-event’, oordeelde ombudsvrouw Karin De Ruyter over de gelekte dansvideo’s van Sanna Marin.

Midden augustus doken plots beelden op van de intussen 37-jarige Finse premier. In de video is te zien hoe ze uitbundig danst met een aantal vrienden, onder wie parlementslid Ilmari Nurminen en mediafiguur Tinni Wikström. Marin moest zelfs een drugstest afleggen, die negatief was, om critici het zwijgen op te leggen.

Waarom onze energiemarkt dringend aan hervorming toe is

Door de oorlog in Oekraïne schieten de energieprijzen de hoogte in. Maandenlang wordt er in eigen land, en op Europees niveau, gepraat over de noodzakelijke hervorming van de energiemarkt. In onderstaande explainer leggen we uit wat het probleem precies is met het huidige systeem.

Een historische uitvaart: het afscheid van de Queen in vier minuten

Op 8 september komt een einde aan de regeerperiode van Elizabeth II. Na elf dagen van nationale rouw neemt het Verenigd Koninkrijk op een indrukwekkende manier afscheid van haar langst regerende vorst ooit.

Deens leger filmt bubbels in Baltische Zee door schade aan Nord Stream

De gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, Nord Stream, wordt gesaboteerd. Door een zeer groot lek gaat er tienduizenden ton methaangas verloren. Tot op vandaag is nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat.

Homans tikt parlementslid op de vingers: ‘Steek uw sjaaltje in uw mond’

‘Collega Sintobin, steek dat sjaaltje maar in uw mond.’ Het is niet de meest evidente raadgeving voor een Vlaams Parlementsvoorzitter, maar Liesbeth Homans (N-VA) zei het toch maar.

Eerst had Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) bij wijze van solidariteit met de landbouwsector een traditionele rode zakdoek met witte bollen uitgespreid over het spreekgestoelte toen hij een vraag stelde over het Mestactieplan. Toen hij even later tussenbeide kwam in een discussie over de Ventilus-hoogspanningslijn zonder het woord te hebben gekregen, gaf de Parlementsvoorzitster hem dus de hoger vermelde raad.