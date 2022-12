Antwerpen speelt blufpoker met de hackers (en dat is niet zonder risico)

De grootste stad van Vlaanderen was gehackt. Meer dan een week lang kampte Antwerpen met de gevolgen en de ellende is nog niet achter de rug. Maar het lijkt erop dat de hackers niet de hand hebben kunnen leggen op belangrijke privé-informatie van de Antwerpenaren. Burgemeester Bart De Wever stelt dat er geen losgeld aan de hackers is betaald en dat er zelfs niet onderhandeld is.





Hebben de hackers gebluft en verloren? Of gooien ze toch nog gevoelige info online? En als ze Antwerpen kunnen aanvallen, mag iemand zich dan nog veilig voelen?

