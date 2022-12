3M stopt tegen eind 2025 met productie van PFAS

Het Amerikaanse chemieconcern 3M wil tegen eind 2025 wereldwijd stoppen met de productie van PFAS, zo kondigt het bedrijf dinsdag aan in een persbericht. De stof zal tegen dan ook niet langer gebruikt worden in producten van 3M.

PFAS is de verzamelnaam voor duizenden zogenaamde ‘forever chemicals’, quasi onafbreekbare synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. PFAS is terug te vinden in tal van producten: van regenjassen, tot smartphones of brandwerend schuim. PFOS is al een tijd berucht in Vlaanderen door de vervuiling die bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht is ontdekt.

3M schat dat deze beslissing het bedrijf tussen de 1,3 à 2,3 miljard dollar zal kosten, voor belastingen. Dit kwartaal komt er een provisie van naar schatting 1 miljard in de boeken.

De beslissing is historisch, schrijft Bloomberg, want 3M ontwikkelde de afgelopen 70 jaar honderden producten op basis van PFAS. Maar strengere regelgeving en de dreiging van schadeclaims maken dat deze activiteit niet langer leefbaar is, erkent 3M-topman Mike Roman. ‘Deze beslissing laat ons ook toe om te veranderen naar andere opportuniteiten met meer groei.’

De topman zei ook dat het nog te vroeg is om duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van fabrieken waar nu PFAS wordt geproduceerd, en de gevolgen voor de tewerkstelling. Twintig jaar geleden werd reeds de productie van PFOS uitgefaseerd, ook in de fabriek in Zwijndrecht. Maar de stof is nog altijd in het milieu aanwezig en 3M kijkt aan tegen zo’n 2.000 schadeclaims die het bedrijf tot 30 miljard dollar kunnen kosten, schrijft Bloomberg.

Vraag is ook wat er zal gebeuren met de bedrijven die gebruikmaken van de PFAS-oplossingen van 3M. Roman zegt dat hij bereid is om samen met de klant na de denken over alternatieven.

PFAS vertegenwoordigde jaarlijks zo’n 1,3 miljard dollar omzet, tegen een winstmarge van 16 procent voor 3M.