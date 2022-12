Harvey Weinstein opnieuw schuldig bevonden aan verkrachting

Harvey Weinstein is in Los Angeles schuldig bevonden aan één verkrachting en twee aanrandingen. Dat heeft de jury aan het einde van zijn strafproces na dagenlang beraad maandag bekendgemaakt.

De 70-jarige voormalige filmproducer stond terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgesproken voor één aanklacht, over drie andere aanklachten bereikten de juryleden geen overeenstemming.

Begin volgend jaar hoort Weinstein van de rechter wat zijn straf zal zijn. Voordat hij naar een gevangenis in Californië kan worden overgebracht moet hij nog een straf uitzitten in de staat New York, waar hij in 2020 werd veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Amerikaanse media menen daarom dat het waarschijnlijk is dat Weinstein, die in slechte gezondheid verkeert, de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengt.

De zaak tegen Weinstein kwam eind 2017 aan het licht toen hij door tientallen vrouwen, waaronder enkele wereldberoemde actrices, beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting. De oudste beschuldigingen dateerden uit de jaren ‘70. De filmproducent gebruikte zijn machtspositie in Hollywood om slachtoffers tot stilzwijgen te intimideren. De onthullingen over zijn jarenlange wangedrag leidden tot de #MeToo-beweging.