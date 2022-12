‘Ontsporing’ van flexplan baart vakbonden zorgen: ‘Lijkt aantrekkelijk, maar je snijdt ermee in je eigen vel’

De helft van de werknemers die de kans krijgen om hun eindejaarspremie om te zetten in een fiets, extra verlofdagen of een ander voordeel gaat daar ook op in. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta. Maar de populariteit van die ‘cafetariaplannen’ baart de vakbonden zorgen. ‘De sociale zekerheid wordt uitgehold en voor werknemers zijn er ook valkuilen’, klinkt het.