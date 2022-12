Ziekenhuisopnames met covid op hoogste niveau sinds zomer

Haast alle coronaparameters blijven in stijgende lijn. Dat blijkt dinsdag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. Zo werden er tussen 13 en 19 december dagelijks gemiddeld 126,3 mensen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is het hoogste cijfer sinds 1 augustus en een stijging van 27 procent in vergelijking met een week ervoor.

In totaal liggen er nu 1.948 patiënten met of wegens covid-19 in de Belgische ziekenhuizen (+30 procent). Dat is het hoogste cijfer sinds 28 juli. Op de afdeling intensieve zorg liggen 81 coronapatiënten, een stijging met 23 procent.

Tussen 10 en 16 december testten dagelijks gemiddeld 1.435 personen positief op het coronavirus. Dat is een stijging met 4 procent in vergelijking met de week voordien. Het reproductiegetal daalde lichtjes en ligt nu op 1,13, wat erop wijst dat de epidemie nog steeds aan kracht wint. De positiviteitsratio ligt op 16,7 procent en bleef daarmee nagenoeg stabiel.

In de periode van 10 tot 16 december overleden dagelijks gemiddeld 10 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een stijging met 56 procent ten opzichte van de vergelijkingsperiode.