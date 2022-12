Beschuldigden op terreurproces krijgen woord (nog) niet

Omdat de beschuldigden blijven weigeren mee te werken heeft de voorzitter van het assisenhof de planning van het proces drastisch omgegooid. De beschuldigden worden morgen niet verhoord.

Het was een eerste sleutelmoment op het assisenproces van de aanslagen waar veel slachtoffers en nabestaanden op het proces hadden naar uitgekeken. Vanaf morgen, woensdag, zouden de beschuldigen zelf ondervraagd worden en zouden ze met een uitleg moeten komen over waarom en hoe ze betrokken zijn geraakt bij de aanslagen. Maar vanochtend kwam het op de zitting tot een anticlimax. Voorzitter Laurence Massart besloot tot een drastische herschikking van de agenda om de eindeloze discussie te beslechten die al sinds het begin van het proces woedt over de manier waarop de zeven aangehouden beschuldigden van de cel naar de rechtszaal worden gebracht.

• Terreurproces laveert van incident naar incident

Daarop reageerde de advocaat van een Amerikaans slachtoffer, Nicolas Estienne, woest, omdat er al tickets werden geboekt voor januari zodat zijn cliënt kon getuigen. Hij vindt dat er meer belang wordt gehecht aan ‘de transfer van de beschuldigden’ dan aan de ‘transfer van de slachtoffers.’

Volgens de beschuldigden gebeurt die overbrenging op een inhumane manier, met eerst een naaktfouille in de cel en vervolgens een geblinddoekte overbrenging met keiharde muziek in de oren. Maar volgens de federale politie en de administratie van Justitie gebeurde de overbrenging perfect volgens de regels die al jaren van kracht zijn.

De advocaten van de beschuldigden hebben vorige week de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gedagvaard in kort geding vanwege de maatregelen. Tot de uitspraak van de rechter in kort geding weigeren de meeste beschuldigden te praten. Die zaak in kort geding wordt vrijdag gepleit. Maar er is ook nog beroep en eventueel Cassatie mogelijk.

Proces ‘gegijzeld door geklaag’

En daarom heeft de voorzitter nu dus voor de vlucht vooruit gekozen met een hertekening van de planning. Tot en met eind januari komen de beschuldigden zeker niet aan het woord. In de plaats daarvan zal de voorzitter Laurence Massart eerst de speurders en de verschillende onderzoeksrechters horen.

Met haar beslissing lijkt de voorzitter ook gehoor te geven aan de slachtoffers. De slachtoffercollectieven V-Europe en Life4Brussels, die de meeste slachtoffers vertegenwoordigen, hebben schoon genoeg van het getreuzel van de beschuldigden. Ze toonden luidop hun ergernis. Maryse Alié van slachtoffercollectief Life4Brussels zei maandag dat het proces ‘gegijzeld wordt’ door ‘geklaag’ vanuit de beschuldigenbox. Ook Guillaume Lys van V-Europe maande de voorzitter aan om ‘voort te doen’. En dat lijkt Massart nu ook van plan.