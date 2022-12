Duitsland blundert met defecte tanks tijdens militaire oefening

De Duitse krant Der Spiegel bracht het voorbije weekend aan het licht bracht dat een deel van de Puma-tanks met ernstige technische problemen kampt. Het Duitse ministerie van Defensie zal de pantservoertuigen zo snel mogelijk onder de loep nemen.

Het Duitse leger gebruikte de afgelopen twee weken 18 Puma-tanks tijdens een militaire oefening. Die Bundeswehr-tankbrigade maakt normaal deel uit van een snelle reactiemacht van de Navo, die gebruikt wordt om de oostflank van de militaire alliantie te versterken. De militaire eenheid werd voor het eerst ingezet na de Russische inval van Oekraïne in februari.

Tijdens de oefeningen ontstonden ernstige problemen met de geavanceerde pantservoertuigen. Geen enkele van de ingezette tanks bleek operationeel te zijn tijdens een schietoefening. Door allerlei elektronische defecten waren de geschutskoepels van de tanks kaduuk. Soldaten moesten zelfs een van de tanks verlaten nadat de bedrading in brand vloog.

Dat kwam de Duitse krant Der Spiegel te weten via een mail van de Duitse majoor-generaal Ruprecht Horst von Butler aan zijn overste. ‘Zelfs met de allerbeste voorbereidingen is de kwestie van de gereedheid van de pantservoertuigen een loterij geworden’, waarschuwde hij.

Niet lang daarna riep Christine Lambrecht, de Duitse minister van Defensie, haar generaals samen voor een spoedvergadering. Maandag reageerde de minister op het incident. ‘Zolang het pantservoervoertuig niet stabiel is, zal er geen nieuwe reeks Puma-tanks gemaakt worden. De kritiek van het parlement is volkomen terecht’, reageerde ze nadat het nieuws bekendraakte. Het Duitse ministerie van Defensie sprak van een ‘zware tegenvaller’.

‘Problemen worden opgespoord’

De Puma-pantservoertuigen maakten in 2015 hun intrede in het Duitse leger. Momenteel gebruikt het Duitse leger 350 exemplaren van het pantservoertuig. Na de Russische inval in Oekraïne keurde de Duitse regering een nieuwe bestelling goed van nog eens 229 Puma’s.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, voorzitter van het defensiecomité in het Duitse parlement, bevestigde aan Politico dat er voorlopig geen nieuwe Puma-tanks zullen worden aangekocht door Duitsland. ‘We hebben vorige week in de commissie net geld vrijgemaakt om meer Puma-tanks te kopen. De minister heeft dit vandaag terecht opgeschort.’

De fabrikant van het pantservoertuig zal zo snel mogelijk kijken om de fouten te vinden en zo snel mogelijk te herstellen, zei Strack-Zimmermann nog. Ook de Duitse inspecteur-generaal van het leger reageerde op Twitter dat het leger, samen met specialisten uit de wapenindustrie, aan de slag is gegaan om problemen op te sporen. ‘We doen er alles aan om de Puma’s weer snel operationeel te krijgen’, schreef hij.

De Duitse krijgsmacht zal nog steeds deelnemen aan de snelle interventiemacht van de Navo, al zal dat voorlopig zonder de Duitse Puma-tanks zijn. Als alternatief zal Duitsland oudere pantservoertuigen aan de Navo leveren, zoals de Marder.

Wir tun alles für eine schnelle Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Puma. Zusammen mit Spezialisten der Rüstungsindustrie werden wir dazu umgehend eine Schadensaufnahme in Angriff nehmen. Wir werden alles daransetzen, den Klarstand der Puma wieder herzustellen. — General Eberhard Zorn (@BundeswehrGI) December 18, 2022