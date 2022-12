Patiënten van ziekenhuis klagen over geluidsoverlast van De Warmste Week

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, pal naast de plek waar De Warmste Week deze week gehuisvest is, liggen honderden patiënten te herstellen. Maar de mensen op de afdeling abdominale heelkunde en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie liggen zowat op het terrein. ‘De vensters trilden’, zegt hoofdverpleegkundige Kim Vanbrabant.