Kerstmis de feestdag van de vrede? Niet in de Siberische stad Tsjita, waar de overheid dit jaar kerstdecoratie in oorlogsthema heeft geïnstalleerd. IJssculpturen in de vorm van soldaten met automatische geweren ‘sieren’ het centrale plein. Sommige inwoners hadden daar liever de Kerstman zien staan, ‘want het is toch een kinderfeest?’ Kijk mee in bovenstaande video.