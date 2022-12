Hoogbejaarde ex-secretaresse nazikamp veroordeeld

De 97-jarige Irmgard Furchner, ooit secretaresse van een Duits concentratiekamp, werd in Itzehoe, in het noorden van Duitsland, veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de vrouw medeplichtig is aan de moord op meer dan 10.000 gevangenen.

‘Het spijt me voor alles wat er is gebeurd en het spijt me dat ik op dat moment in Stutthof was. Ik kan niet meer zeggen’, doorbrak de hoogbejaarde Irmgard Furchner de stilte waarin ze zich hulde sinds de start van het proces. De rechtbank in Itzehoe, in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, heeft haar veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voorwaardelijk.

Furchner was van juni 1943 tot april 1945 secretaresse van de commandant van het concentratiekamp van Stutthof, nabij het Poolse Gdansk. In die functie is ze nu medeplichtig bevonden aan de moord op meer dan tienduizend Joden, Poolse verzetslui en Sovjet-krijgsgevangenen.

Op de vlucht

Bij de eigenlijke start van het proces, op 30 september vorig jaar, kwam ze niet opdagen. Ze was weggevlucht uit het woonzorgcentrum waar ze verbleef, deels uit schaamte voor het verleden waarmee ze niet opnieuw geconfronteerd wilde worden, deels omdat ze zichzelf niet schuldig achtte. Ze kon echter snel worden opgepakt.

Vaak is het moeilijk om decennia na de feiten concrete, persoonlijke verantwoordelijkheden vast te leggen. Directe getuigen zijn er doorgaans niet meer, medeplichtigheid loochenen is niet moeilijk. Een rechterlijke uitspraak uit 2011 stelt echter dat schuld al kan worden bevestigd als vaststaat dat de beklaagde in diens toenmalige functie deel uitmaakte van het naziapparaat. Dat geldt dus ook voor de secretaresse van de kampcommandant van Stutthof.

De zogenoemde ‘poort des doods’ in het concentratiekamp Stutthof in Polen. Foto: afp

Jeugdrechtbank

Furchner was voor de jeugdrechter gedaagd omdat ze nog minderjarig was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe zinvol is het om hoogbejaarden na zo veel decennia nog te vervolgen? Sinds 1979 kunnen oorlogsmisdaden in Duitsland niet meer verjaren. Het doorzetten van de vervolgingen moet garant staan voor gerechtigheid.

De processen bieden dan ook veel ruimte voor getuigenissen van slachtoffers en van hun nakomelingen, die anders nooit worden gehoord of erkenning krijgen. Daarom krijgen de media bij wijze van uitzondering ook ruim toegang tot de processen wanneer het jeugdrecht van toepassing is. Dat gebeurt opdat de rechtsgang een louterende functie kan vervullen in de publieke herinnering van dat misdadige, snel vergeten verleden.