En of de Argentijnen klaar zijn voor een feestje: om 4 uur ’s nachts lokale tijd heeft een massa supporters zich in de straten van Buenos Aires verzameld om Messi en co. op te wachten. La Albiceleste toonde de wereldbeker tijdens een open busrit door het hart van de hoofdstad. Al leek het even bijna fout te gaan door een onvoorziene kabel.