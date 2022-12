Engie dreigt met rechtszaak na miljardenfactuur voor kerncentrales

Het bedrijf gaat niet akkoord met de hogere provisies die het moet aanleggen voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het afval.

De Commissie Nucleaire Voorzieningen (CNV) herziet om de drie jaar de bedragen die Engie/Electrabel als eigenaar en uitbater van de kerncentrales in Doel en Tihange opzij moet leggen voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het afval. Ze doet dat op basis van gegevens die Engie/Electrabel zelf verstrekt.

Maar nu is het bedrijf zelf niet tevreden met het resultaat. Volgens de CNV zou Engie/Electrabel 3,3 miljard euro extra opzij moeten leggen. De commissie gaat ervan uit dat de geïnvesteerde middelen minder zullen opbrengen en heeft de zogenoemde actualisatievoet (die bepaalt hoeveel je moet investeren om een vastgelegd bedrag te bereiken, red.) verlaagd. De kosten voor ontmanteling en berging worden dan weer hoger ingeschat.

Maar volgens Engie was daar al voldoende rekening mee gehouden in het voorstel dat het bij de commissie had ingediend. Het ging uit van 900 miljoen extra provisies bij Synatom, de dochter van Engie/Electrabel die over de provisies waakt. De commissie heeft daar 2,9 miljard van gemaakt, naast nog eens 400 miljoen voor Electrabel zelf.

Tegenvoorstel

Engie/Electrabel dient nu een tegenvoorstel in, waar tegen maart een beslissing over moet vallen. Daarna kan het ook nog naar het Marktenhof stappen. De timing is allicht niet toevallig. De onderhandelingen tussen de federale regering en Engie/Electrabel lopen naar hun einde. Eind december zou er een akkoord moeten voorliggen over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3.

De kostprijs van het afval is het belangrijkste twistpunt. Engie/Electrabel wil die uitgaven zo goed mogelijk onder controle houden. Met dit verzet drijft Engie/Electrabel de prijs voor de levensduurverlenging op.

Luc Dufresne, voorzitter van de CNV, benadrukt dat zijn commissie onafhankelijk heeft gewerkt. ‘De daling van de actualisatievoet is het gevolg van de daling van de rentevoeten op heel lange termijn’, zegt hij. ‘De huidige opstoot is daarbij vergeleken een rimpeling in het water. Engie/Electrabel heeft jaren kunnen genieten van een actualisatievoet die merkelijk hoger was dan te verwachten op langere termijn. Wij streven voorzichtig naar een realistischere actualisatievoet.’

‘Meerkost door trage besluitvorming van overheid’

Dufresne wijst er ook op dat Engie/Electrabel op het vlak van de ontmanteling zelf ook al rekening hield met hogere kosten. ‘Dit dossier was dus nog niet rijp’, zegt hij. ‘We hebben dit verder laten onderzoeken en dat heeft geleid tot meerkosten. We moeten voorzichtig zijn. Pensioenfondsen moeten bijleggen als ze hun rendement niet halen. Maar wie zegt dat er over honderd jaar nog een investeerder is als blijkt dat de huidige voorzieningen niet volstaan?’

Engie wijst er dan weer op dat de bijkomende kosten oplopen door de trage besluitvorming van de federale overheid rond de berging van het afval. Het raamt die extra kosten al op 1,3 miljard euro. Het bedrijf zegt zijn ‘opties te bekijken’ om naar het gerecht te stappen om duidelijkheid te krijgen en de verliezen te recupereren.