Zware hinder in Brussel door acties politiebonden

De politiebonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD voeren sinds 7 uur vanochtend actie in Brussel, in hun protest tegen de federale regering. De Brusselse politie waarschuwt voor hinder in de hoofdstad, er zijn al verschillende tunnels gesloten.

Volgens Carlo Medo, nationaal voorzitter van NSPV, nemen zowat 300 tot 400 politiemensen deel aan de betoging in Brussel. ‘We laten ons vandaag opnieuw horen, wat we ook de komende dagen en weken zullen doen’, aldus Medo. De actie begon om 7 uur en zal volgens de vakbondsman duren tot een stuk in de voormiddag.

De politie van Brussel Hoofdstad Elsene waarschuwt voor verkeershinder in Brussel. In een tweet raadt de politiezone aan tijdens de ochtendspits het stadscentrum, de omgeving van het station Brussel Centraal, de Wetstraat, het kruispunt Kunst-Wet en de kleine ring (R20) te vermijden. De Kunst-Wettunnel en de Jubelparktunnel zijn in beide richtingen gesloten, voor de Madou- en Troontunnel geldt dat telkens in één richting. Ook de Wetstraat is gedeeltelijk gesloten voor het verkeer.

De bonden hekelen dat de overheid haar woord heeft gebroken. De politie is erg ontevreden nadat het loonakkoord niet uitgevoerd werd zoals afgesproken en de uitdovende eindeloopbaanregeling nog sneller afgebouwd moet worden. De politiemensen hekelen een algemeen gebrek aan respect. Eind november trokken nog 12.000 agenten in Brussel de straat op om te protesteren.

‘Het enige wat we graag zouden willen, is om aan tafel te gaan zitten en het probleem op te lossen’, aldus nog Medo. ‘Eigenlijk worden de politiemensen met een kluitje in het riet gestuurd.’