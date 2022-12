Zwaarbewolkt met soms intense regen

Er trekt dinsdag een regenzone traag het binnenland in, vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt dus zwaarbewolkt tot betrokken met geregeld regen, die soms intens kan zijn. In het zuidoosten valt er minder regen en in het uiterste zuiden van het land blijft het nog lange tijd droog, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 7 tot 11 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten met rukwinden tot 60 km/uur. In de namiddag neemt de wind af en wordt matig.

Dinsdagavond valt er soms nog intense regen, die zich geleidelijk naar het oosten begeeft. Vannacht wordt het droog over het westen, en tegen de ochtend ook in het centrum. In het oosten kan er nog veel regen vallen. Er is weinig spreiding in de minima, tussen 5 en 7 graden. Er staat een zwakke tot soms nog matige zuidwestenwind.

Woensdag wordt het, nadat de regenzone over het oosten ‘s ochtends is weggetrokken, vaak droog en op verschillende plaatsen blijft het ook de hele dag droog, maar wel zwaarbewolkt. In de kustregio en ook in de Ardennen is er wel een bui mogelijk. Tegen de avond volgt er een regenzone vanuit Frankrijk. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 6 tot 10 graden.