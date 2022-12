Terry Hall, frontman skaband The Specials, op 63-jarige leeftijd overleden

Terry Hall, frontman van de Britse skaband The Specials, is zondag overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt. Hij werd 63 jaar oud.

‘Het is met grote droefheid dat we het overlijden aankondigen, na een korte ziekte, van Terry, onze mooie vriend, broer en een van de meest briljante zangers, songwriters en tekstschrijvers die dit land ooit heeft voortgebracht’, aldus de overgebleven bandleden op Twitter.

The Specials werden in 1977 opgericht. Hun grootste hit scoorden ze in 1981 met Ghost Town, een liedje over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten.

De band toerde in 2021 nog door het Verenigd Koninkrijk en bracht in oktober van dat jaar het album Protest Songs 1924–2012 uit, met covers van liedjes van onder meer Frank Zappa en Bob Marley. In 2019 speelden The Specials voor een uitverkocht AB in Brussel.