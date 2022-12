Kon Jack in ‘Titanic’ overleven door mee op de deur te klimmen? Regisseur James Cameron liet het voor eens en voor altijd uitklaren

Kon Jack Dawson de ramp met de Titanic overleven als hij samen met Rose DeWitt Bukater op de houten deur was geklommen? Het is een vraag die Hollywood, en bij uitbreiding de rest van de wereld, al 25?jaar bezighoudt. Regisseur James Cameron liet onlangs wetenschappelijk onderzoek uitvoeren om het hele debat eindelijk uit te klaren.

De Titanic-film wordt wereldwijd geroemd, maar toch is er één scène die al zo’n 25?jaar voor discussie zorgt. Nadat de boot ten onder gaat, kan Rose, gespeeld door Kate Winslet, het hele gebeuren overleven omdat ze op een houten deur blijft drijven. Jack, gespeeld door Leonardo DiCaprio, blijft in het ijskoude water tegen haar praten, maar bevriest en verdrinkt uiteindelijk. De vraag die kijkers al meer dan twee decennia vasthoudt: kon Rose niet een beetje opschuiven zodat Jack mee op die deur kon?

Titanic-regisseur James Cameron reageerde eerder al op de discussie door te zeggen dat het om een ‘artistieke keuze’ ging. Maar nu heeft hij er toch genoeg van. Hij besloot daarom ‘forensisch’ onderzoek te laten uitvoeren. ‘We hebben een wetenschappelijk onderzoek gedaan om deze hele zaak te laten rusten en voor eens en altijd uit te klaren,’ vertelde Cameron vrijdag aan The Toronto Sun.

Onderkoelingsexpert

‘We hebben een grondige forensische analyse gedaan met een onderkoelingsexpert die het vlot (de deur, red.) uit de film heeft gereproduceerd’, vervolgde hij, eraan toevoegend dat ze ‘twee stuntmensen hebben gebruikt die dezelfde lichaamsbouw hadden als Kate en Leo.’ Die stuntmensen kregen sensoren over heel hun lichaam aangebracht en ‘we hebben ze in ijswater gelegd en we hebben getest of ze het hadden kunnen overleven via verschillende methodes’.

‘Het antwoord: er was geen mogelijkheid dat ze allebei hadden kunnen overleven’, zei Cameron. ‘Slechts één kon overleven.’ De deur zou onmogelijk beiden boven water hebben kunnen houden.

De studie zal deel uitmaken van een speciale uitzending op National Geographic, ter ere van de 25ste verjaardag van de film. Het is nog niet duidelijk wanneer die aflevering uitgezonden zal worden.