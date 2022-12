Capitoolcommissie vraagt om Trump voor vier aanklachten te vervolgen

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump moet voor vier aanklachten vervolgd worden door het Ministerie van Justitie. Dat stelt de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool in een slotverklaring.

‘Obstructie van de werking van het Congres’, ‘samenzweren om de staat te misleiden’, ‘samenzweren met leugens’ en ‘het veroorzaken, assisteren, helpen of bevorderen van een opstand’. Voor die vier aanklachten verwijst de Capitoolcommissie Trump door naar het Minsterie van Justitie. Dat kondigde de commissie aan tijdens de slotzitting.

Een enorme klap voor Trump, die zo vervolgd kan worden voor zijn rol bij de bestorming. ‘Er worden al mensen vervolgd voor wat ze op 6 januari 2021 deden in het Capitool. Maar het is niet zo dat we de enkel de kleintjes zullen bestraffen. We moeten de kopman berechten.’ Andere medestanders van Trump zullen voor een ethische commissie moeten verschijnen.

In de afsluitende verklaring maakt de onderzoekscommissie duidelijk hoe Trumps volharding in het verhaal van de gestolen verkiezingen en de bestorming helemaal indruisen tegen de waarden en historische wortels van het land.

Zijn leugens waren geen opwelling op verkiezingsavond. Het was een bewuste poging om een vredevolle overdracht van de macht te boycotten, besluit de commissie. Voor zijn beweringen over ‘gestolen verkiezingen’ zijn dan ook ‘helemaal geen bewijzen’. ‘Hij wist dat zelf, maar zette door. Op 6 januari zette hij die leugen om in agressie.’

Trump greep niet in

De commissie zette de belangrijkste bevindingen en getuigenissen in de verf via een video. Uit die getuigenissen blijkt dat Trump heel goed wist dat hij verloren had, dat hij ook bewust mensen (ambtenaren, vicepresident Mike Pence, medewerkers uit de kiesbureaus) onder druk zette om de verkiezingsuitslag aan te passen. Op 6 januari zou hij de woedende menigte bewust hebben opgehitst en richting het Capitool hebben gestuurd. Daarbij kwam het leven van de vicepresident in reëel gevaar. Pence kreeg expliciete doodsbedreigingen.

Gedurende de bestorming greep de president niet in. ‘Het is een schande dat hij gewoon naar de televisie zat te kijken en genoot.’ Volgens getuigenissen voor de commissie had Trump ook de intentie om naar het Capitool te trekken. Dat verzoek werd geweigerd door veiligheidspersoneel. Toen hij werd opgeroepen om vanuit het Witte Huis een videoboodschap op te nemen om het geweld te doen stoppen, wilde hij niet voorlezen dat de verkiezingen ‘afgelopen’ zijn. Bovendien veroordeelde hij het geweld niet. ‘Tot op vandaag houdt Trump vol dat hij gewonnen heeft’, betreurt de commissie. ‘Maar de instellingen hielden stand.’

Het slotdocument werd door de commissieleden unaniem goedgekeurd. Daarmee komt een einde aan achttien maanden aan onderzoek van de Capitoolcommissie. Een onderzoekscommissie die onverwacht veel kijkers lokte. Het doel ervan was om de bestorming op 6 januari 2021 te reconstrueren, en daarbij vooral de rol van Trump in kaart te brengen. ‘We hopen dat we de verwachtingen hebben waargemaakt’, zegt de voorzitter.