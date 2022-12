‘Echte slachtoffers hebben schoon genoeg van geklaag uit beschuldigdenbox’

Al sinds de start van het proces over de aanslagen in Brussel is de medewerking van de beschuldigden de inzet van een juridisch steekspel. Een kort geding van de beschuldigden dreigt de geplande ondervragingen te doorkruisen.

‘Als ze zwijgen, is dat dan omdat ze niet willen praten? Of is het omdat ze het kort geding willen afwachten?’ Assisenvoorzitter Laurence Massart wilde van de advocaten van de verdediging duidelijkheid over wat hun cliënten deze week van plan zijn. Woensdag start in principe de ondervraging van de negen beschuldigden op het proces. Volgens de proceskalender zal die tien dagen in beslag nemen. Maar dan moeten de beschuldigden wel aanwezig zijn. De slachtoffers, die hopen op antwoorden, willen niets liever.

Maar het kort geding dat zes van zeven aangehouden beschuldigden hebben aangespannen tegen de manier waarop ze worden overgebracht, dreigt een streep door de planning te trekken. De zaak in kort geding wordt pas vrijdag behandeld, twee dagen na de geplande start van de ondervragingen. Officieel staat het kort geding los van de assisenzaak, maar in de oude Navo-gebouwen in Evere hebben een deel van de beschuldigden hun medewerking verbonden aan de uitkomst van het kort geding.

Uit protest tegen de dagelijkse naaktfouilleringen en andere volgens hen ‘vernederende’ praktijken weigeren ze nog plaats te nemen op de beklaagdenbank.

De advocaten van Mohamed Abrini alias de ‘man met het hoedje’ en Ali El Haddad Asufi lieten weten dat ze niet zullen spreken tot de zaak is uitgeklaard. Ook de aanwezigheid van Salah Abdeslam is onzeker. Hij is al meerdere procesdagen afwezig, officieel wegens ziekte. Hervé Bayingana Muhirwa en Bilal El Makhoukhi zijn wel bereid om te spreken. Osama Krayem stapt niet mee in het kort geding. Hij zegt dat hij zich zal schikken naar het oordeel van de rechter.

Voorzitter Massart beslist allicht dinsdag of ze de ondervragingen uitstelt of voortgaat met het proces, zelfs als een aantal beschuldigden niet aanwezig zijn.

De slachtoffercollectieven V-Europe en Life4Brussels, die de meeste slachtoffers vertegenwoordigen, hebben schoon genoeg van de kwestie. Maryse Alié van slachtoffercollectief Life4Brussels vindt dat het proces ‘gegijzeld wordt’ door ‘geklaag’ vanuit de beschuldigenbox. Ook Guillaume Lys van V-Europe maande de voorzitter aan om ‘voort te doen’.