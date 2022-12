Jan Jambon maakt uitschuiver

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wie slipt...

We hebben er een tijd op moeten wachten, maar eindelijk komt er eens iemand in deze rubriek die daadwerkelijk geslipt is in de Wetstraat. Allez ja, hij is uitgegleden. En eigenlijk was het niet in de Wetstraat maar bij hem thuis in Brasschaat. Toch keuren we het goed. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is duidelijk een fervent lezer van ‘Kreten uit de Wetstraat’ als hij zo veel moeite doet om erin te komen.

Alle gekheid een stokje: het was zondagavond spekglad door de aanvriezende regen en Jambon kwam lelijk ten val. Hij zou een breuk in de voet hebben opgelopen. We wensen hem een spoedig herstel.

Tent

Door de gladheid werd er zondagavond code oranje afgekondigd. Wie niet per se buiten hoefde te zijn, werd aangespoord om binnen te blijven. Maar dat was dus buiten Jambon en ook buiten Les Engagés gerekend. Een vijftigtal leden van het vroegere CDH, onder wie enkele parlementsleden en de ondervoorzitter van de partij, trokken naar de Melsensstraat in Brussel om actie te voeren aan het Open VLD-hoofdkwartier. Ze protesteerden er tegen de aanpak van de asielcrisis. Bevoegd staatssecretaris Nicole De Moor is CD&V’ster, maar de Engagés richtten hun pijlen op premier Alexander De Croo (Open VLD), vandaar dat ze in tentjes voor de Melsensstraat de nacht wilden doorbrengen.

Auto

De politie dacht daar anders over. Net zoals eerder de kartonnen tentjes van vluchtelingen werden vernield, moesten nu ook de tentjes van Les Engagés verdwijnen. Een tiental actievoerders brachten nog de nacht door in hun wagen. Maandagochtend werden ze ontvangen door De Croo en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Ze kregen koffie, maar ook nul op het rekest. Lachaert sprak van een ‘nodeloze actie’. ‘Wie dat wou, vond een plek de laatste weken. Was ook nodig in deze kou. Maar als @LesEngages_be feitelijk wil dat iedereen ook gewoon asiel en papieren krijgt: dat gaan we niet doen. Dan mogen ze nog veel kamperen’, schreef hij op Twitter. De Engagés spraken dat prompt tegen via hetzelfde kanaal. ‘Deze nacht met heel wat jongeren gesproken die tegen hun wil buiten hebben moeten slapen. En we vragen geen papieren voor iedereen. Gewoon een deftig dak’, aldus Brussels fractieleider Christophe De Beukelaer.

Duizend plaatsen

De Croo kreeg ook in de Wetstraat 16 actievoerders over de vloer. Een aantal organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen kwamen naar het kantoor van de premier, en werden ook door hem ontvangen, maar weigerden nadien weer te vertrekken. Ze eisten dat er binnen de 48 uur duizend noodopvangplaatsen zouden komen, anders zouden ze blijven. Die plaatsen kwamen er gisteren niet. De politie kwam wel. Waarop de actievoerders het voor bekeken hielden.