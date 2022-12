Amber Heard gaat niet langer in beroep in rechtszaak tegen Johnny Depp

Amber Heard maakte bekend dat zij en haar ex-man Johnny Depp tot een schikking zijn gekomen in hun smaadzaak. Depp won in juni de rechtszaak die Heard tegen hem aanspande. Beide acteurs gingen tegen de uitspraken in beroep.

‘Na veel wikken en wegen heb ik een zeer moeilijke beslissing genomen’, laat de Amerikaanse Hollywoodactrice Amber Heard maandag weten in een bericht op Instagram. Ze vertelt dat ze tot een schikking is gekomen nadat zij en Depp in hoger beroep waren gegaan tegen de uitspraak van de Amerikaanse rechtbank. ‘Het is belangrijk voor mij om te zeggen dat ik hier nooit voor heb gekozen. Ik verdedigde mijn waarheid, waardoor mijn leven vernietigd werd.’

Pirates Of The Caribbean-acteur Johnny Depp was het er in juni niet mee eens dat Heard een schadevergoeding kreeg van 2 miljoen dollar. Ze kreeg die schadevergoeding omdat Depps advocaat haar beschuldiging van misbruik volgens de rechtbank onterecht ‘een hoax’ had genoemd. De jury gaf Depp in de zaak gelijk en sommeerde Heard 15 miljoen dollar te betalen. Uiteindelijk werd dat bedrag bijgesteld naar 10,35 miljoen.

‘Geen eerlijk proces’

In haar bericht ging Heard dieper in op de naweeën van de smaadzaak. ‘De zwartmakerij waarmee ik op sociale media voortdurend geconfronteerd word, is een versterkte versie van de manier waarop vrouwen telkens opnieuw het slachtoffer worden als ze naar voren komen.’

Heard schrijft ook dat ze in het Verenigd Koninkrijk te maken kreeg met een ‘onpartijdig en eerlijk systeem’. Dat kan volgens haar niet gezegd worden over het Amerikaanse rechtssysteem. Daar werd ze onderworpen aan ‘een rechtszaal waarin overvloedig, direct bewijs dat mijn getuigenis bevestigde, werd uitgesloten en waarin populariteit en macht belangrijker waren dan redelijkheid en een eerlijk proces.’

‘Ik zit al te lang vast in een moeizame en dure juridische procedure, die niet in staat is gebleken mij en mijn recht op vrije meningsuiting te beschermen’, gaat ze door. Ze geeft in haar bericht toe dat ze zich geen nieuw proces zou kunnen veroorloven. ‘Niet alleen op financieel vlak, maar ook op psychologisch, fysiek en emotioneel gebied.’ Door tot een minnelijke schikking te komen, heeft ze nu ‘de vrijheid om mijn tijd te besteden aan het werk dat me hielp genezen na mijn scheiding’.