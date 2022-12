Fractieleider André Frédéric vervangt Marcourt als Waals Parlementsvoorzitter

De PS stopt haar Waalse fractieleider een voorzittershamer in de hand. André Frédéric neemt over van Jean-Claude Marcourt en zit woensdag zijn eerste plenaire voor in het Waals Parlement.

Het Waals Parlement werd vorige week onthoofd, nadat Jean-Claude Marcourt (PS) ontslag nam. Hij kwam in opspraak in de nasleep van de affaire rond de geschorste griffier Frédéric Janssens. Die laatste was onder meer verantwoordelijk voor de verbouwing van het Waalse Huis van de Parlementsleden, dat met een prijskaartje van 46 miljoen euro vier keer meer kostte dan oorspronkelijk gepland. Er zijn ook klachten van medewerkers tegen Janssens voor intimidatie.

Marcourt kwam samen met het bureau van het Waals Parlement in beeld omdat hun controle op Janssens te wensen overliet. Maar wat Marcourt uiteindelijk de kop kostte, was een dure reis naar de Wereld­tentoon­stelling in Dubai, die hij in 2021 maakte met Janssens. Voor een trip van vier dagen betaalde de Waalse belastingbetaler toen zo’n 20.000 euro.

• Dure trip naar Dubai kost Marcourt voorzitterschap

Marcourt was vanochtend niet op het partijbureau van de PS, maar vorige week hield hij vol dat hem eigenlijk niets te verwijten valt. Hij wordt nu vervangen door Waals PS-fractieleider André Frédéric. Die kwam de voorbije twee jaar vooral in beeld in de onderzoekscommissie naar de overstromingen in Wallonië. Frédéric woont in Theux, dat in de zomer van 2021 volledig doorspoeld werd door de Vesder.

Samen met Marcourt namen ook alle andere leden van het Waalse bureau, dat de dagelijkse werking van het parlement regelt, ontslag. Als parlementsvoorzitter zal Frédéric dat bureau voortaan leiden. Gwenaëlle Grovonius (PS) wordt het andere nieuwe socialistische bureaulid.