Akkoord over Europees prijsplafond voor aardgas

Na maandenlang onderhandelen is er nu toch een akkoord over een Europese maximumprijs voor aardgas op de groothandelsmarkten. ‘We hebben ons doel bereikt’, zegt federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Technisch gezien gaat het om een prijscorrectiemechanisme. Dat treedt pas in werking als er op de toonaangevende aardgasbeurs TTF gedurende drie dagen meer dan 180 euro per MWh wordt geboden. Als het mechanisme in werking treedt, mogen er geen contracten meer gesloten worden die meer dan 35 euro duurder zijn dan gelijkaardige contracten die elders ter wereld worden gesloten.

Ter vergelijking: in augustus van dit jaar piekte de prijs op bijna 350 euro. Momenteel schommelt de prijs rond de 110 euro, waardoor het mechanisme dus niet meteen in werking zou moeten treden. De huidige prijs ligt wel nog steeds veel hoger dan in de voorbije jaren.

Toch zijn er een paar randvoorwaarden verbonden aan de invoering. Zo hebben Nederland en Duitsland er succesvol voor geijverd om het mechanisme stil te leggen als blijkt dat de vraag stijgt, of als de bevoorradingszekerheid in het gedrang zou komen. ‘Onze bevoorradingszekerheid is een zorg die door alle 27 lidstaten wordt gedeeld, niet alleen door Duitsland’, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) daarover. Het systeem treedt ook pas in werking op 15 februari, niet op de eerder voorziene 1 januari.

Het akkoord is een opsteker voor de Belgische regering, die al maanden aandrong op zo’n mechanisme. Ook landen als Polen en Griekenland hebben meegevochten voor de prijsbeperking. ‘Vandaag hebben we ons doel bereikt. Het marktcorrectiemechanisme beschermt onze gezinnen en bedrijven tegen extreme prijzen, maar het blijft een ultieme veiligheidsmaatregel en het kan niet het enige antwoord zijn op de hoge energieprijzen’, vindt Van der Straeten. ‘Het beschermt alleen in noodgevallen’, klinkt het.

Samen met het prijsmechanisme zijn nog twee andere Europese verordeningen over de energiemarkt goedgekeurd door de ministers. Zo komt er ook een groepsaankoop, waarbij Europese landen samen de markt optrekken om betere prijsvoorwaarden te bedingen. Er zijn ook afspraken gemaakt over het soepeler toekennen van vergunningen voor nieuwe energieprojecten. ‘Samen met de noodzakelijke energiebesparende maatregelen zullen we klaar zijn voor volgende winter om zo samen de energiecrisis te boven te komen’, verzekert Van der Straeten. Nu moeten de lidstaten en de Europese Commissie aan de slag voor een ‘structurele en grondige hervorming van de Europese energiemarkt’, vindt onze minister.