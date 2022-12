Stel zelf uw kerstmenu samen

Door de inflatie is boodschappen doen dit jaar een stuk duurder geworden. Het kerstdiner kost daardoor meer dan vorig jaar het geval was. Hoeveel het verschil bedraagt, is afhankelijk van welke producten u aanschaft. Stel zelf uw kerstmenu samen met onderstaande interactieve tool. Zo ziet u meteen hoe hoog de kerstinflatie is opgelopen. Smakelijk en fijne kerstdagen!



DRANK Cava

Gran Baron Brut 75 cl Cava

Recoda Brut 75 cl Cava

Freixenet Negro 75 cl Rode wijn

Aop Bordeaux Rode wijn

Le Cavalier Roi Bordeaux Rode wijn

Fort Du Bois St Emilion Witte wijn

Chateau La France Witte wijn

Fontenilles Water

Spa Intense 1,5 l Water

Spa Reine 1,5 l

VLEES & VIS Garnalen

Everyday Grijs 100 g Zalm

Everyday Gerookt 100 g Zalm

Boni Noorse Zalm 100 g Paté

Everzwijnpaté 170 g Sint-Jacobsvruchten

Boni Gevuld 250 g Kreeft

Boni Gekookt 600 g Kreeft

Boni Gekookt 450 g Fazant

Boni Filet 1 kg Kalkoen

Vers +-3 kg Kalkoen

Gevuld 4,2 kg

BIJGERECHTEN Tomaten

Extra Tomaten

Trostomaten Aardappelkroketten

Mccain 1 kg Aardappelkroketten

Belviva 750 g Rijst

Bosto Basmati 8x125 g Rijst

Everyday 4x125 g Veenbessen

Boni 450 g Witloof

Flandria Extra 1 kg Witloof

Boni 1 kg Oesterzwammen

Bio 250 g Eekhoorntjesbrood

80 g

KAZEN Kaas

Président 250 g Kaas

Everyday 250 g Kaas

Roquefort 100 g Kaas

Société Roquefort 100 g

GEMALEN KOFFIE Koffie

Douwe Egberts 500 g Koffie

Douwe Egberts 250 g Koffie

Graind'Or Dessert 250 g Koffie

Graind'Or Dessert 500 g Koffie

Everyday Dessert 500 g

DESSERT Pralines

Ferrero Rocher 16st. Pralines

Boni Assortiment 250 g Kerststronk

IJsboerke Buche 1,5 l Kerststronk

Viennetta Vanille xxl 1 l

Prijzen opgemeten in Colruyt Halle

op 2 dec 2021 en 2 dec 2022