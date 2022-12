Het Indonesische ministerie van Milieu heeft bijzondere beelden gedeeld van een neushoornkalf. Het gaat niet zomaar om een schattig dier: het is een van de laatste 77 Javaanse neushoorns op aarde. Ooit kwamen die dieren voor in heel Noordoost-India en Zuidoost-Azië, maar tegenwoordig leeft de enige overblijvende populatie in het nationaal park Ujung Kulon op Java.