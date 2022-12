Lotto-Dstny voor het eerst in 23 jaar niet naar de Giro

Na de Tour Down Under en de Cadel Evans Ocean Road Race schrapt Lotto-Dstny nu ook de Giro, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland van het programma in 2023. Het team wil zich op andere doelen richten.

Vorige week raakte bekend dat Lotto-Dstny geen gezanten naar Australië stuurt om er de Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race te rijden. Caleb Ewan rijdt er wel, maar dan in naam van de Australische selectie die aan de start komt. Nu gaat de ploeg ook niet deelnemen aan de Giro. Ondanks de degradatie uit de World Tour beschikt Lotto-Dstny nochtans over een wildcard om de grote ronde te betwisten. De ploeg ziet daar nu van af en stuurt ook geen selectie naar de Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland.

Dat Lotto-Dstny de Giro links laat liggen, is opvallend. Het is de eerste keer sinds 2000 dat de ploeg er niet zal deelnemen In die periode van 6 tot 29 mei staan ook wedstrijden als de Vierdaagse van Duinkerke, de Tro Bro Léon, de Ronde van Noorwegen uit de UCI Pro Series op het programma, maar ook onder meer de Antwerp Port Epic, Rund um Köln en Circuit de Wallonie staan dan op de kalender. Stuk voor stuk wedstrijden waar Lotto-Dstny met renners als Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en vooral Arnaud De Lie hoopt te scoren. Voor renners als Thomas De Gendt, Andreas Kron en Sylvain Moniquet is dit dan weer een aderlating; zij kunnen zich in 2023 niet tonen in de Ronde van Italië, waar De Gendt in 2022 nog de achtste rit naar Napels wist te winnen.

Ook de Tirreno-Adriatico (7-13 maart), die overlapt met Parijs-Nice, en de Ronde van het Baskenland (4-9 april), net tussen de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, zal Lotto-Dstny niet rijden.