Blijft Elon Musk aan bij Twitter of treedt hij af? Na een paar bewogen dagen, liet de grillige miljardair dat afhangen van een Twitterpoll. 57,5% van de stemmers wil dat hij opstapt.

Eén ding was maandag duidelijk: een doorslaand succes is de overname van Twitter door Elon Musk tot nog toe niet geworden. In de jongste dagen vuurde hij een salvo van eigengereide beslissingen af, waaronder ...