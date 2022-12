Paus stuurt Parthenonbeelden terug naar Griekenland

Paus Franciscus schenkt drie sculpturen die afkomstig zijn van het Parthenon in Athene aan de Griekse orthodoxe aartsbisschop Ieronymos II.

Tot de collectie van de Vaticaanse Musea behoren al twee eeuwen lang drie sculpturen die afkomstig zijn van het Parthenon op de Akropolis in Athene. In een korte verklaring deelde het Vaticaan mee dat paus Franciscus de sculpturen, die 2.500 jaar oud zijn, wil geven aan aartsbisschop Ieronymos II, het hoofd van de Griekse orthodoxe kerk. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Het Vaticaan benadrukt dat het gaat om een schenking, en om ‘een concreet signaal van de oprechte wens van de paus om het oecumenische pad van de waarheid te volgen.’

Het gaat om drie fragmenten: een paardenkop, het hoofd van een jongen en dat van een man met baard. Door die te schenken aan de Griekse orthodoxe kerk en ze niet rechtstreeks terug te geven aan de Griekse staat, wil het Vaticaan een precedent vermijden dat gevolgen kan hebben voor andere schatten in de Vaticaanse Musea, nu veel volkeren en landen vragen om de teruggave van artefacten en kunstwerken die werden weggehaald tijdens de koloniale periode. Het is nog niet geweten wat Ieronymos precies met de sculpturen zal doen.

Foto: epa-efe

Nog geen overeenkomst

Het Griekse ministerie van Cultuur en Sport heeft zijn dankbaarheid uitgedrukt voor de ‘genereuze’ geste van de paus, aldus The Guardian. Het hoopt dat de beslissing meer druk zet op het British Museum in Londen, dat 75 meter van de 160 meter lange Parthenonfries in zijn bezit heeft sinds 1816. Het museum kocht de sculpturen van de Britse diplomaat Lord Elgin, die ze weghaalde van het Parthenon toen hij ambassadeur was bij het Ottomaanse rijk dat toen over Griekenland heerste. Hij wilde er zijn Schotse landgoed mee opsmukken, maar moest ze, bankroet en lijdend aan syfilis, noodgedwongen van de hand doen. Griekenland eist de ‘Elgin Marbles’ al decennialang terug. Het British Museum heeft altijd volgehouden dat het de sculpturen op legale wijze verkregen heeft.

• Overeenkomst Elgin Marbles ‘vergevorderd’

Maar eerder deze maand raakte bekend dat het British Museum al een tijdlang discrete gesprekken voert met de Griekse premier over de toekomst van de sculpturen. De Griekse regering benadrukte dat er inderdaad een momentum is, maar dat er nog geen overeenkomst is en er de eerstkomende tijd geen beslissing zal vallen. Het British Museum zegt dat het een partnerschap met Griekenland wil aangaan over de Elgin Marbles, maar dat het binnen de wet wil opereren. ‘We gaan onze prachtige collectie niet ontmantelen, aangezien ze een uniek verhaal vertelt over onze gemeenschappelijke menselijkheid’, citeert The Guardian.

Foto: epa-efe

In een reactie op het nieuws over de gesprekken liet de Britse premier Rishi Sunak eerder deze maand weten dat hij geen plannen heeft om een wet aan te passen die stelt dat Britse musea alleen in heel specifieke omstandigheden afstand kunnen doen van artefacten binnen hun collectie – wat een eventuele teruggave van de beelden zou bemoeilijken.

De Unesco, de werelderfgoedorganisatie van de VN, heeft er bij Griekenland en Groot-Brittannië op aangedrongen een vergelijk te vinden.