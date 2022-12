Nationale Bank verwacht niet langer recessie in België

De Belgische economie houdt beter stand dan verwacht. Alleen in het vierde kwartaal krimpt het bbp met een minimale 0,1 procent. ‘Toch lopen we wel het risico dat we in een loon-prijsspiraal belanden.’

Voor bankeconomen was het een certitude: België gaat in een recessie. Ook de Nationale Bank verwachtte lange tijd een (beperkte) recessie. In haar prognoses die ze deze voormiddag voorstelde, schrapt ze dat scenario. Er komen geen twee opeenvolgende kwartalen met negatieve groei, de definitie van een recessie. Alleen in het huidige kwartaal, dat bijna ten einde loopt, is er een krimp van 0,1 procent. ‘En de kans is groot dat we dat cijfer nog naar boven moeten bijsturen’, zegt Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt de groei dan uit op 0,1 procent en 0,2 procent in het tweede. Voor het gehele jaar verwacht de Bank een groei van 0,6 procent, veel meer dan bankeconomen hadden verwacht.

• Inflatie blijft nog jarenlang hoog

Vooral de consumenten zijn meer blijven uitgeven dan verwacht, aldus Langenus in een verklaring voor dit gunstige scenario. ‘De indicatoren die het consumentenvertrouwen meten, toonden al maanden een enorme daling van het vertrouwen. Het zat op diepe recessieniveaus. Dat stemde helemaal niet overeen met de daadwerkelijke verkoop in de winkels, die op peil bleven. Ook de industriële productie houdt beter stand. Het huidige beeld is er eerder een van een vertraging in de groei, maar geen echte krimp.’ Langenus geeft ook aan dat een aantal voorlopende vertrouwensindicatoren opnieuw licht aan het stijgen zijn. ‘Dat wijst erop dat het kwartaal met de krimp al achter de rug is.’ De stijging van het loon met 11 procent bij een miljoen werknemers in januari 2023 zal nog een extra duw aan de koopkracht geven, samen met de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid nauwelijks gaat oplopen. ‘Bedrijven gaan door de krapte op de arbeidsmarkt niet snel werknemers ontslaan.’ De bedrijfsinvesteringen vertonen wel een krimp.

Pijnpunten

‘Het economisch nieuws is beter dan verwacht’, vat NBB-gouverneur Pierre Wunsch de ramingen samen, alhoewel hij er meteen aan toevoegt dat de onzekerheid over een aantal prognoses zeer groot is. Ook ziet hij nog altijd een aantal grote pijnpunten in de Belgische economie. ‘Vooral de inschatting van de inflatie is heel moeilijk. Onze modellen dateren uit een periode met 20 jaar van heel lage inflatie. Dus schattingen maken in een omgeving van hoge inflatie is moeilijk’. In het standaardscenario gaat de NBB ervan uit dat de inflatie zakt van 10,4 procent dit jaar, naar 4,4 procent volgend jaar en 2,4 procent in 2024. ‘Door de automatische indexering is er toch een gevaar dat onze prognoses ernaast zitten en bedrijven in België hun kosten veel meer gaan doorrekenen. Hierdoor blijft de inflatie heel hoog – mogelijk tot 10 procent volgend jaar – en blijven de lonen snel stijgen. Dan raken we alsnog in een gevaarlijke loon-prijsspiraal’, waarschuwt de gouverneur.

• ‘Loonstijgingen blijven inflatie aanjagen’

Hij had nog een aantal kritische punten. ‘Het begrotingstekort is onhoudbaar hoog aangezien het oploopt in 2023 tot 5,3 procent en de komende jaren slechts zakt tot 4,9 procent . We zitten ook met een ‘twin deficit’, want we hebben naast het begrotingstekort ook een tekort op de lopende rekening (=de som van de handels- en kapitaalbalans) van 5 procent. Dat komt deels door de goedkope euro en dure energie, maar ook door het verlies aan concurrentiekracht doordat onze lonen door de automatische index veel sneller stijgen dan in onze buurlanden. In ‘22 en ‘23 stijgen die 5,6 procent sneller. In de twee jaar erna, zou dat in het meest gunstige scenario wat afvlakken, maar zou de handicap toch nog 2,3 procent hoger uitkomen dan in 2021.