Dubbel zoveel CO-vergiftigingen, ook zo maken de energieprijzen slachtoffers

Het antigifcentrum trekt aan de alarmbel nadat er al dubbel zoveel mensen slachtoffer gevallen zijn aan een CO-vergiftiging. De meest voorkomende oorzaken zijn slecht onderhouden verbrandingstoestellen en te weinig verluchting.





Maar ook andere factoren waarvan niet iedereen zich bewust is, kunnen aan de basis liggen. In 2018 verloor een vader zijn 4-jarige dochtertje aan een CO-vergiftiging nadat vogels een nest hadden gebouwd in zijn schouw.

