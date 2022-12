Vlucht naar Hawaï getroffen door extreme turbulentie: 36 gewonden

Een Amerikaanse vlucht naar Hawaï kreeg te kampen met extreme turbulentie. 36 mensen raakten gewond, onder wie een tiener en een baby van veertien maanden.

De Airbus A330-243 van Hawaiian Airlines was onderweg van Phoenix (Arizona, VS) naar Honolulu toen het toestel in zwaar weer terechtkwam. Er waren 238 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord.

Sommige passagiers werden uit hun stoel geslingerd. Foto’s van de binnenkant van het vliegtuig tonen deuken en scheuren in het plafond. De passagiers liepen hoofdwonden, kneuzingen en snijwonden op en sommigen raakten bewusteloos. Elf mensen raakten ernstig gewond. Het voorval gebeurde op een hoogte van 11.000 meter.

Foto: AP

Het vliegtuig kon zondag rond 11 uur plaatselijke tijd landen op Honolulu’s Daniel K. Inouye International Airport. Medisch personeel verzorgde de gewonde passagiers en bemanningsleden. Twintig mensen moesten naar het ziekenhuis.