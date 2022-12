Messi, de Messias, en meer goddelijks

Het is hem eindelijk gelukt, Lionel Messi. 35 is hij, en ‘De Vlo’ (La Pugla) draagt hij al jaren als bijnaam, gezien zijn (gebrek aan) lengte en zijn snelheid. Messi is God nu, de Messias.

Voluit heet hij Lionel Andrés Messi Cuccittini, de aanvoerder van Argentinië, de nieuwe wereldkampioen voetbal. Vijf deelnames aan een WK had hij nodig om eindelijk de wereldtitel te pakken, de enige trofee die nog ontbrak op zijn imposante erelijst. ‘Messi volbracht’, besluit het Nederlandse AD.

Messi wordt – al wordt dat later misschien nog in twijfel getrokken – momenteel omschreven als de beste speler aller tijden. Vergeet Cruijff, vergeet Pele, vergeet Maradona. Messi zal het wezen. Eeuwige roem verdient hij, vindt El Atlantico: Gloria Eterna. En zo word je onsterfelijk. Messi Imortal, kopt het Portugese A Bola.

De vergelijkingen met Diego Maradona, de vorige Argentijnse superster, duiken overal op. De combinatie van de twee namen was ook al goed voor een koosnaampje: ‘Messidona’. Of je kan de naam Maradona combineren met de plek waar gevoetbald werd en dan kom je tot ‘Maradoha’, ontdekte de Italiaanse Corriere dello Sport.

De hand en voet van God

De voetballiefhebber weet dat Diego Maradona ooit scoorde met de hand in de kwartfinale van het WK ‘86 tegen Engeland. Toen hem achteraf werd gevraagd of het handspel was, reageerde Maradona met: ‘Het was de hand van God die scoorde’. De Italiaanse Gazetta dello Sport covert nu op ‘De voet van God’, nadat Messi een weergaloos WK speelde. En wat zegt de Britse Sun over het ogenblik dat Maradona de Wereldbeker de lucht in tilt? ‘In de handen van God’. Juist, ja.

Goddelijke titels alom dus. Messi is God, allereerst in eigen land. ‘Ere zij God, ere zij Messi’, titelde de Argentijnse krant Ole. Of je kunt gaan voor de combinatie met zijn rugnummer: ‘Gloria a D10s’, wordt dat dan. God bestaat, D10s existe, ontdekte Sport Es. ‘D10s is Argentijns’, combineerde het Spaanse Marca het goddelijke, het rugnummer en het land. Eigenlijk nodigt de voornaam alleen al uit tot het spelletje: L10nel, wordt dat dan.

Messi lokte het natuurlijk zelf uit, door na de finale te zeggen: ‘Ik wist dat God me de titel zou schenken.’

En bij God hoort de Hemelvaart, 39 dagen na Pasen. De plek van God is in de hemel, weet The Herald Monday Sport dan ook: ‘Messi ascends’. Of in het Spaans, zoals bij het Spaanse As: ‘En el Cielo’.