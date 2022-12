Inspectierapporten over kinderopvanglocaties voortaan online te vinden

Sinds vandaag staan de eerste inspectie­rapporten online van crèches en andere opvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel. Daarmee kan iedere (toekomstige) ouder lezen of een opvang op het moment van inspectie alle regels volgt.

De publicatie van de rapporten zal via de website van Zorginspectie gebeuren, telkens nadat een inspectieverslag klaar is. In een eerste fase zullen alleen rapporten van inspecties na 17?november beschikbaar zijn op de website, dat aantal wordt later stapsgewijs aangevuld. Als stappen nodig zijn, wordt info daarover toegevoegd. ­

‘Door de inspectierapporten van de kinderopvang online te plaatsen, zet Zorginspectie verder in op de transparantie van haar werking. Voorts bevordert actieve openbaarheid ook de aandacht voor zorgkwaliteit in de voorzieningen en bevatten de inspectierapporten nuttige informatie voor (toekomstige) ouders’, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarvan Zorginspectie deel uitmaakt. ‘Inspectieverslagen van onder andere woonzorgcentra en algemene ziekenhuizen zijn al langer actief openbaar.’

Het gaat niet om de volledige inspectieverslagen, maar om inspectierapporten, eenvoudige samenvattingen van de eigenlijke verslagen zelf die toegankelijker zijn, benadrukt het kabinet van minister Hilde Crevits (CD&V) in een persbericht.

‘Inspectieverslagen van kinderopvanglocaties bevatten vaak privacygevoelige informatie, zeker wanneer het gaat over inspecties bij onthaalouders. Bovendien zijn inspectieverslagen niet eenvoudig leesbaar voor (toekomstige) ouders. Het zijn documenten die vooral geschreven zijn voor het kinderopvanginitiatief zelf en voor Opgroeien. De gebruikte terminologie verwijst vaak naar regelgeving, kaders en richtlijnen’, klinkt het. De inspectieverslagen zelf blijven opvraagbaar bij de overheid.

Hoe vindt u het verslag van uw crèche terug?

Op de hoofdpagina van de website www.zorginspectie.be klikt u rechts op Inspectieverslagen (onder de blauwe hoofding Snel naar). Daarna klikt u door op Zoek inspectieverslagen en inspectierapporten op via de Cobrha viewer. Dan komt u op een invulformulier waar u de gegevens van uw kinderdagverblijf intikt (naam en postcode zijn al voldoende). In de lijst met zoekresultaten klikt u vervolgens op het HCO-nummer van het kinderdagverblijf. Als u het rapport aanklikt, wordt de automatisch download gestart. Opgelet, de kans is groot dat er momenteel nog niets bij uw crèche te vinden is. Er staan voorlopig nog maar een twintigtal rapporten online. Die lijst zal de komende tijd nog aangroeien.