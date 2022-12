Een Thais oorlogsschip is in de Golf van Thailand in een storm gekapseisd en gezonken. Zeker 31 opvarenden zijn vermist. ‘We zijn nog steeds op zoek naar 31 van de 106 bemanningsleden van de HTMS Sukhothai’, zei admiraal Pogkrong Montradpalin.

Er was water in het ruim terechtgekomen, waardoor het electriciteitssysteem van het patrouillevaartuig beschadigd was geraakt. Daardoor verloor de bemanning de controle over het schip. Dat kapseisde iets na middernacht lokale tijd op 37 kilometer van de Thaise kust ter hoogte van Bang Saphan, in de provincie Prachuap Khiri Khan.

Beelden van de marine tonen het gekantelde vaartuig, half gezonken in het water. Zowat 75 bemanningsleden zijn gered door twee helikopters, twee fregatten en een amfibisch vaartuig. Een tiental mensen is opgenomen in het ziekenhuis in Bang Saphan.