Sinds begin december kampt stad Antwerpen met een hacking. De dienstverlening is er verstoord en de hackers dreigen om 557 gigabyte aan buitgemaakte gegevens op het dark web te plaatsen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Digitalisering Erica Caluwaerts (Open Vld) zullen de pers inlichten over de stand van zaken. Volg het persmoment hier live.

‘Het is misschien enigszins ironisch. Net een maand geleden hebben we een campagne opgestart over phishing en online fraude’, zo gaat Bart De Wever van start tijdens de persconferentie. ‘Deze stad wil absoluut voortrekker zijn van cyberveiligheid. Dit zal de 21e eeuwse vorm van criminaliteit zijn. Waarom zou je nog het risico nemen op een woninginbraak als je gemakkelijk vanuit Rusland zomaar in een computer kan inbreken? De pijnlijke waarheid is dat geen enkel systeem van een lokale overheid waterdicht is.’