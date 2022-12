Hoe geraak ik er, en kan ik nog geld geven? De Warmste Week opnieuw van start

De Warmste Week is van start gegaan. Tot en met kerstavond kunt u alles onafgebroken volgen op radio en tv. Na twee coronajaren is het publiek ook weer welkom aan Het Warmste Huis, dat in Hasselt staat.

De Warmste Week strijkt dit jaar neer in het stadspark van Hasselt. Iedereen is welkom van 6 uur tot middernacht. Tijdens optredens is er plek voor 7.500 mensen, maar vol is vol. Er zijn liveconcerten van onder meer Bazart, Bart Peeters, Goldband, Tamino en Oscar and the Wolf.

Als je voor De Warmste Week actievoert, ben je niet zeker van een livebabbel op de radio: de redactie neemt vooraf contact op met geregistreerde actievoerders. Wel kan je in het actiedorp op het terrein een persoonlijke video opnemen die je zelf kan delen. De Warmste Week steunen kan ook door plaatjes aan te vragen of vlammetjes en mutsen te kopen.

De Warmste Week palmt ook de tv-avond bij Eén in. Terwijl Fien Germijns een week lang in Hasselt kampeert, is ze te zien in de wintereditie van Switch. Daarin spelen deze week vijf BV’s voor De Warmste Week: Aster Nzeyimana, Jonas Geirnaert, Thibault Christiaensen en Thuis-actrices Katrien De Ruysscher en Annabet Ampofo.

Die laatste zit maandagavond ook in De warmste maandag met Siska Schoeters, die elke avond met een centrale gast terugblikt op de mooiste momenten van de dag. Woensdag presenteert Schoeters een speciale aflevering van Durf te vragen over mensen die dak- of thuisloos zijn. En op Ketnet gaat wrapper Héritier in Tournée Héritier met de bakfiets langs bij kinderen die acties organiseren.

Naar Het Warmste Huis in Hasselt kom je liefst te voet of met de fiets. Met de auto raak je in de buurt, maar je kan ook gratis parkeren aan de Trixxo Arena waar elk kwartier een pendelbus passeert. Met het openbaar vervoer raak je er ook, al check je best het vertrekuur van de laatste trein of bus bij de NMBS en De Lijn