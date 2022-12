Bart Swings grijpt in Calgary eerste wereldbekerzege van het seizoen op de massastart

De kop is eraf voor Bart Swings. Zondagavond won hij in het Canadese Calgary zijn eerste wereldbeker-wedstrijd van het seizoen. Swings pakte er de zege op de massastart, het nummer waarop hij in februari olympisch kampioen werd.

Het wou op wereldbekerniveau dit seizoen nog niet lukken voor Bart Swings op de massastart. Als regerend olympisch kampioen waren alle ogen bij iedere wedstrijd op hem gericht, een flink nadeel in het tactisch nummer bij uitstek. Vijfde in Stavanger, vierde in Heerenveen, zesde vorige week tijdens de eerste van twee wereldbekers in Calgary. Swings kreeg het er een beetje van op zijn heupen. Elke keer er een gaatje moest worden gedicht tijdens de massastart werd er naar onze landgenoot gekeken.

Aan de vorm van Swings lag het nochtans niet. Zaterdag werd hij nog knap vijfde op de tien kilometer, met een chrono die niet ver lag van zijn nationaal record. Zondag was het dan eindelijk ook echt prijs op de massastart. In de laatste bocht schoven twee concurrenten - de Zuid-Koreaan Lee Sung Hoon en de Italiaan Andrea Giovannini - in het zog van Swings onderuit. Vervolgens kreeg niemand in de laatste rechte lijn de kloof met onze sprintende landgenoot - het eindschot is de specialiteit van het huis - nog dicht. De Canadezen Conner Howe en Hayden Mayeur finishten respectievelijk als tweede en derde.

De zege in Calgary is een flinke opsteker voor Bart Swings richting de volgende grote afspraak op de kalender: het EK langebaanschaatsen van 6 tot 8 januari in het Noorse Hamar. In het klassement voor de wereldbeker is Swings met 215 punten vijfde. Dat klassement wordt met 241 punten aangevoerd door Giovannini.

Sandrine Tas eindigde bij de vrouwen als twaalfde. Winnares werd de Nederlandse Irene Schourten, die met 345 punten ook het klassement voor de wereldbeker leidt. Tas is met 207 punten negende.