Musk vraagt Twittergebruikers in peiling of hij af moet treden

Elon Musk is zondag (lokale tijd) een Twitterpoll gestart met de vraag of hij moet aftreden als ceo van het bedrijf.

‘Moet ik aftreden als hoofd van Twitter? Ik zal de uitkomst van deze peiling respecteren’, schreef Musk. De poll loopt twaalf uur, in de eerste vier uur hadden al bijna negen miljoen Twitteraars gestemd.

Voorlopig wil een kleine meerderheid, bijna 58 procent, dat Musk opstapt. De uitslag is in België rond het middaguur bekend. Op vragen van Twitteraars wie er in plaats van de Tesla-ceo de baas van het sociale medium zou worden antwoordde Musk: ‘Er is geen opvolger’. Musk werd afgelopen weekend gespot in Qatar in gesprek met Jared Kushner, wat geruchten doet rondgaan dat de schoonzoon van Donald Trump wellicht interesse heeft om de leiding te nemen bij Twitter.

Musk liet vorige maand in een rechtbank in Delaware weten dat hij niet te lang bij Twitter aan het roer wilde staan en uiteindelijk een nieuwe leider zou vinden om het bedrijf te leiden. Op welke termijn hij op zou stappen in het geval dat de peiling in zijn nadeel uitvalt, is niet duidelijk.

Beleidswijziging

Bij Twitter werd zondag een beleidsupdate ingevoerd, die accounts verbiedt die uitsluitend zijn gemaakt met het doel andere socialemediabedrijven te promoten en voornamelijk links naar of gebruikersnamen van rivaliserende platforms bevat. Enkele uren na de beleidswijziging bood Musk zijn verontschuldigingen aan voor de nieuwe regels en liet weten dat er voortaan over alle grote beleidsbeslissingen bij Twitter een online stemming zal worden georganiseerd.

De update van zondag is de zoveelste chaotische actie bij het bedrijf sinds het sociale netwerk in handen is van Musk. Hij ontsloeg het topmanagement en stuurde ongeveer de helft van het personeelsbestand naar huis. Ook was er de rommelige lancering van de abonnementsdienst Twitter Blue.

Vorige week werden de accounts van verschillende journalisten opgeschort, omdat ze openbare gegevens over het vliegtuig van de miljardair postten of retweetten. De accounts werden hersteld na kritiek van overheidsfunctionarissen, belangengroepen en verschillende journalistieke organisaties, waarbij sommigen van mening waren dat het microblogplatform met de actie de persvrijheid in gevaar had gebracht.