Messi leidt Argentinië naar de verlossing

Lionel Messi heeft zijn droomafscheid van het WK beet na een finale waarin Argentinië zijn zege tegen Frankrijk niet één, maar twee keer in gevaar zag komen. Messi treedt in de voetsporen van Diego Maradona en schenkt de Argentijnen een eerste titel sinds 1986.

De prefect van het achtste arrondissement in Parijs bereidde zich al voor op een rustige avond op zijn Champs Elysées. In Buenos Aires waren miljoenen Argentijnen klaar voor het feest van het millennium. Maar na een van de meest beklijvende plottwists in finale van een groot toernooi, zorgde Kylian Mbappé, de gedoodverfde opvolger van Lionel Messi als grootste voetballer op de planeet voor de terugkeer van de wereldkampioen van 2018.

Frankrijk was 71 minuten lang een zieke man geweest. Letterlijk misschien, omdat nooit echt klare wijn werd geschonken over het virus dat ‘Les Bleus’ in de eindfase van het toernooi in de greep had gehouden. Bondscoach Didier Deschamps recupereerde dan wel de spelers die afwezig waren geweest door ziekte, het hele team leek driekwart wedstrijd aangetast door een onzichtbare traagheid. Alsof er mist in de hoofden en melk in de benen zat.

Pas na 66 minuten tekenden ‘Les Bleus’ voor een eerste doelkans. Spelers die de voorbije wedstrijden hadden uitgeblonken – Antoine Griezmann en Theo Hernandez – werden bij een 2-0-stand gewisseld. Ousmane Dembélé en Olivier Giroud werden zelfs al voor de rust naar de kant gehaald. Vooral Dembélé beleefde een persoonlijke nachtmerrie. Hij werd gedwongen tot verdedigen tegen een ontketende Angel Di Maria. De 34-jarige buitenspeler van Juventus begon verrassend op links. Na een lichte strafschopfout van Dembélé op Di Maria mocht Lionel Messi zich klaar maken om een penalty te nemen. De kapitein van Argentinië had nog nooit voor zijn land gescoord in een finale. Maar bij de zesde poging lukte het wel.

Het was in de verste verten niet de finale die was voorspeld. Het was geen zenuwslopend steekspel tussen twee van de meest uitgekookte ploegen van dit WK. Het was geen hoge pressing tegen hoge pressing, of hard tegen hard. Frankrijk leed, Argentinië leidde.

Nog voor Messi zijn ploeg op voorsprong had gebracht was Argentinië al vijf keer gevaarlijk geweest. De ‘Albieleste’ waren messcherp op het veld verschenen, liepen alle gaten dicht, heersten in de duels en leken haast spelenderwijs de ruimten te vinden in de rug van het overlopen Franse middenveld.

De 2-0 was een van mooiste teamgoals die ooit op een WK-finale gescoord was. Na een snelle tegenaanval over meerdere stations, met onder meer een sublieme pass buitenkant voet van Lionel Messi, liet Alexis Mac Allister Angel Di Maria scoren. De dubbele voorsprong bracht het Lusail-stadion, volgepakt met tienduizenden Argentijnse fans, in staat van genade.

Een reactie van Frankrijk bleef uit, ook na dubbele wissel van Dembélé en Olivier Giroud. In de tweede helft leken Les Bleus zich gedwee te hebben neergelegd bij het Argentijnse meesterschap. Tot een nieuwe dubbele wissel, in de 71ste minuut, dan toch de wedstrijd in een andere plooi legde.

Kingsley Coman en Eduardo Camavinga kwamen erop voor het duo Griezmann-Hernandez. Plots kwam er wel druk op de Argentijnse verdedigers. Met veel jonge Franse benen stond Argentinië plots man tegen man. Vooral Randal Kolo Muani, ingevallen voor Giroud, liet zich gelden in de duels. Beetje bij beetje werd het doel van Emiliano Martinez belegerd.

Een penaltyovertreding van Nicolas Otamendi op Kolo Muani gaf Kylian Mbappé de kans Frankrijk opnieuw in de wedstrijd te brengen. Hij scoorde vanop de stip de 2-1 en één minuut later al de 2-2, na tragisch balverlies van Lionel Messi. Na een een-twee met Camavinga joeg de troonsopvolger van Lionel Messi de bal heerlijk tegen de touwen.

Argentinië was het noorden kwijt en mocht blij zijn dat het zonder verdere tegengoals de verlengingen haalde. Al dwong Lionel Messi in e 97ste minuut Hugo Lloris nog tot een parade.

In de verlengingen vond Argentinië zijn weerbaarheid terug. Lautaro Martinez miste in de eerste verlenging twee goeie kansen voor de Zuid-Amerikanen, in de tweede verlenging zorgde Messi dan toch voor de verlossing. Na een nieuwe afgeweerde doelpoging van Martinez prikte Messi de rebound over de doellijn. De assistent-scheidsrechter stak zijn vlag de hoogte in, maar de Var bevestigde dat er van voorafgaand buitenspel van Martinez geen sprake was.

Nog was de rollercoaster van een finale niet afgelopen want met nog vier minuten te gaan in de tweede verlenging ging de bal voor de derde keer op de stip, deze keer voor handsspel van Montiel. Kylian Mbappé eiste opnieuw de bal op en tekende voor een hattrick, de eerste sinds de Engelse spits Geoff Hurst in 1966.

Kolo Muani miste in het slot nog twee kansen op 3-4, maar de meest beklijvende WK-finale van de moderne tijd kreeg de apotheose die het verdiende: een zenuwslopende strafschoppenserie.