‘Als je de weg niet op moet, blijf binnen’

De wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum roepen op om zondagavond niet op de baan te gaan, tenzij het echt niet anders gaat. Een regenfront dat nu over het land trekt, zorgt in combinatie met de bevroren ondergrond voor spekgladde wegen.

Momenteel is het al een tijdje aan het regenen in West-Vlaanderen. ‘En dat zien we er op onze camera’s. De weg is op vele plaatsen spekglad. We zien er vele slippartijen, er gebeuren kleine botsingen, auto’s belanden in de gracht ...’ Het verkeer rijdt momenteel dan ook heel traag in West-Vlaanderen, aldus Bruyninckx.

Daarom roepen politie en Verkeerscentrum op om er niet de baan op te gaan, tenzij het niet anders kan. Bovendien is het ook in Oost-Vlaanderen beginnen regenen en het regenfront schuift verder op naar de rest van Vlaanderen. ‘Onze boodschap geldt dan ook voor de komende uren elders in Vlaanderen’, aldus Bruyninckx. ‘Mensen die vanavond niet meer de weg op moeten, moeten dat ook absoluut niet doen.’

Wie zich toch moet verplaatsen, moet voorzichtig rijden. Afstand houden en snelheid matigen is dan de boodschap.

Code oranje

Het KMI, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Waalse verkeersdienst Cellule d’action routière hadden eerder zondag al gewaarschuwd voor gladheid. De ‘code oranje’ die het KMI had uitgevaardigd voor West-Vlaanderen en Luik, is intussen uitgebreid naar de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Elders is code geel van kracht. Maar het KMI volgt de situatie op en schaalt ook voor de andere provincies op naar oranje indien nodig, klonk het.

Bij een code geel kan er bijvoorbeeld sprake zijn van lokale ijzel of lokale rijm- of ijsplekken. Bij een code oranje wordt dat verspreide ijzel of ijsplekken.

Het agentschap Wegen en Verkeer wees er eerder op dat regen het strooizout wegspoelt, ‘wat ervoor zorgt dat het glad wordt, ook op plaatsen waar recentelijk is gestrooid’.