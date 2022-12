Asielzoekers zullen ‘gradueel’ verhuizen uit kraakpand Schaarbeek

Eind komende week zal een eerste groep asielzoekers kunnen verhuizen van het kraakpand in Schaarbeek naar een opvangcentrum van Fedasil. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) gezegd in het VRT-programma De zevende dag.

‘We zorgen ervoor dat die mensen gradueel kunnen verhuizen van het kraakpand naar het opvangnetwerk van Fedasil. Dat zal eind deze week voor een eerste groep gebeuren, dat we hen een plaats bij een opvangcentrum van Fedasil kunnen aanbieden, omdat we de opvangcapaciteit bijvoorbeeld in Glons deze week verder zullen kunnen opschalen’, zei de Moor.

De Moor erkent dat de situatie in het kraakpand ‘problematisch’ is. Samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft de staatssecretaris gezorgd voor mobiele medische teams die in het kraakpand intussen medische zorgen toedienen, maar ze streeft ernaar de bewoners zo snel mogelijk over te brengen naar het reguliere netwerk.

Dat zal volgens de Moor ‘gradueel’ gebeuren. Er komen immers elke dag nieuwe gezinnen en minderjarigen bij en zij hebben voorrang in het opvangnetwerk van Fedasil. Dat netwerk is nog steeds niet in staat om alle mensen direct op te vangen, maar de Moor beklemtoonde zondag opnieuw dat de overheid iedereen die op straat slaapt een bed in de nachtopvang kan aanbieden.