Hanne en Stijn Desmet stuwen België naar drie zilveren medailles op één dag

België heeft zaterdag drie zilveren medailles geoogst op de Wereldbeker shorttrack in het Kazachse Almaty. Zowel Stijn als Hanne Desmet werden tweede op de individuele 1.500 meter, nadien pakten ze ook nog samen met Tineke den Dulk en Ward Petré zilver in de gemengde aflossing.

De Belgische shorttrackers zijn in vorm en de shorttrackpiste van het Kazachse Almaty lijkt onze landgenoten goed te liggen. Vorige week was er al drie keer eremetaal voor de Belgen in de eerste Wereldbeker in Almaty (brons voor de gemengde aflossing, zilver voor Stijn Desmet op de 1.500 meter en goud voor Hanne Desmet op de 1.500 meter) en zaterdag deden onze landgenoten dat kunststukje nog eens vlotjes over.

Stijn Desmet (24) voegde aan zijn zilveren medaille van vorige week nog eens zilver toe op de 1.500 meter. Desmet reed een aanvallende race, waarin hij zes ronden voor de streep het veld aanvoerde. De Zuid-Koreaan Ji Won Park, die zijn vijfde Wereldbekerzege van het seizoen boekte, was echter superieur. 'Zilver was het hoogst haalbare, dus ik ben best tevreden', vertelde Desmet. 'Op de 1.500 meter lijkt het mij tegenwoordig altijd te lukken om mee te doen voor het podium. Ik benader op dit moment mijn topniveau.‘ Op de slotdag eindigde Desmet ook als derde op de 500 meter.

Even later was er ook zilver voor zijn zus Hanne Desmet (26) op de 1.500 meter. Vorige week zondag won Desmet op die afstand nog haar allereerste Wereldbeker ooit door de Canadese Courtney Sarault te vloeren, zaterdag leek ze dat opnieuw te doen, tot Sarault er in de laatste bocht toch nog over ging. 'Dit was een andere race dan de finale van vorige week. Er gebeurde héél veel', wees Hanne Desmet op de incidentjes en valpartijen onderweg. 'Ik reed een uitstekende wedstrijd en zat op het juiste moment vooraan. Maar in de laatste ronde beging ik een missertje waardoor ik mijn snelheid kwijt was en Sarault er nog over geraakte.'

Hanne Desmet eindigde op de 1000 meter als zevende. De derde plaats (achter haar Nederlandse trainingspartner Suzanne Schulting en de Amerikaanse Kristi Santos-Giswold) in de halve eindstrijd was op basis van haar tijd voldoende om in de finale te komen, maar de Nederlandse Rianne de Vries werd aan de A-finale toegevoegd vanwege onrecht dat haar was aangedaan. Schulting pakte de zege in de A-finale, in de B-finale werd Desmet tweede. De Belgische aflossingsploeg bij de mannen werd ook zevende. Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Enzo Proost moesten in de B-finale Polen voor zich dulden.

Het is opvallend hoe zelfverzekerd Desmet tegenwoordig rondschaatst. De olympische bronzen medaille van vorig jaar heeft haar zelfvertrouwen een enorme boost gegeven. Ook de fysieke kwaaltjes die haar vorig jaar parten speelden, lijken verleden tijd. 'Ik voel me dit seizoen mentaal en fysiek erg sterk. Mijn voorrondes win ik altijd ruim en ik heb het idee dat als er niks speciaal gebeurt ik altijd in de finale geraak. Maar de finale halen is niet meer genoeg. Ik wil overal op het podium staan. Ik voel ook dat ik dit seizoen echt kan winnen.'

Mooiste medaille: zilver in de gemengde aflossing

Op het einde van de dag zetten broer en zus Desmet de kroon op het werk met een derde zilveren medaille met de gemengde aflossingsploeg. In een team met Tineke den Dulk en Ward Petré finishte België na een late val van de Nederlanders in het zog van Zuid-Korea (Alexandra Daneel reed de kwartfinale). Polen werd op respectabele afstand derde. Met 2:38.103 noteerde het kwartet een nieuw nationaal record, dat in de halve eindstrijd al op 2:38.383 was gebracht. De gesneuvelde toptijd (2:39.154) was een week oud.

De nieuwe medaille is een flinke opsteker voor het Belgische mixed-relay-project waar de atleten zelf veel energie insteken zonder daarvoor budget van de overheid te krijgen. Hanne en Stijn Desmet krijgen wel individuele ondersteuning, maar de twee andere leden – Alexandra Daneel en Tineke den Dulk – moeten het zonder topsportbudget doen. Na twee zilveren en een bronzen medaille op drie deelnames staat de Belgische ploeg ondertussen derde op de wereldbeker-ranglijst en kan een plek op het WK niet meer ontglippen.

'Die relay is echt genieten', vindt Hanne Desmet. 'We hebben van de gemengde aflossing dit seizoen een belangrijk doel gemaakt. We hadden wel verwacht dat we mee zouden kunnen doen voor de A-finales, maar nu staan we gewoon tussen de toplanden van de wereld. We hebben elk land al eens kunnen verslaan. En we zijn enorm consistent. We deden aan drie races mee en behaalden drie keer een medaille. We hebben het gevoel dat we nu ook klaar zijn om te winnen. Straf als je weet dat we voor dit project geen ondersteuning krijgen. Alexandra Daneel is enkel in Kazachstan geraakt dankzij een crowdfunding, anders hadden we niet eens kunnen deelnemen. Laat ons hopen dat we met de mixed relay ook een medaille kunnen halen op het EK, dan zullen we wel budget krijgen van de overheid zeker? Want als zelfs dat niet volstaat...'

Broer Stijn Desmet vermoedt ook dat een EK-medaille de poorten naar financiële ondersteuning zal openzetten. 'Toen Hanne en ik vier jaar geleden een individuele medaille op een EK veroverden, werd er een maand later al budget voor ons vrijgemaakt. Dus het kan snel gaan.'