De Brit Shaun Waller (35) was op 1 december aan het thuiswerken toen hij plots een luide knal hoorde. Verbouwereerd liep Waller naar buiten om te zien wat er aan de hand was: de Jeep van zijn buurvrouw was tegen zijn auto gereden. De vrouw vertelde Shaun dat haar hond op de handrem was gaan staan, waardoor de Jeep van de oprit bolde. En toen hij naar de beelden ging kijken, besefte hij dat het verhaal ook klopte. ‘Ik hoop dat de hond mee op de verzekering staat’, zei Shaun.

De wagen van Shaun liep heel wat schade op, maar dat vond hij niet erg. ‘Mijn partner en ik waren hysterisch aan het lachen toen we de beelden zagen. Het is een oude auto, dus we maakten ons niet zo druk om de schade.’ De bordercollie is volgens haar baasje nog steeds een very good girl, maar de ondeugende viervoeter mag voortaan niet meer vooraan in de auto zitten.