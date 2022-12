Zondagavond opnieuw glad op de wegen, vooral in de Ardennen

Ook zondag blijft het opletten geblazen op de wegen. Het KMI waarschuwt voor heel het land voor enkele uren gladheid. Voor de meeste provincies geldt ‘code geel’ vanaf de namiddag of later. In Luik is dat zelfs een ‘code oranje’, zo meldt het KMI.

Op het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen van het land en vanavond en vannacht palmt die geleidelijk het ganse land in, dixit de weerdienst. ‘De eerste neerslag kan aanvriezen op de nog bevroren ondergrond en voor gevaarlijke gladheid zorgen.’ Maar de gladheid is van tijdelijk aard: met de regenzone schuift warmere lucht over het land, waarmee ook een einde komt aan de dagenlange koude periode.

Voor de Ardennen is de situatie ietwat anders, daar kan de gladheid verschillende uren aanhouden. ‘We verwachten de gevaarlijkste condities in het oosten van de provincie Luik. In de provincie Luxemburg verwachten we weinig tot op sommige plaatsen geen neerslag, waardoor de kans op verspreide gladheid er kleiner is.’

Bij een code geel kan er bijvoorbeeld sprake zij van lokale ijzel of lokale rijm- of ijsplekken. Bij een code oranje wordt dat verspreide ijzel of ijsplekken. Het KMI had eerder al met een code geel gewaarschuwd voor gladde wegen tot op de middag en vanaf de latere namiddag.