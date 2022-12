Staatssecretaris De Moor verdedigt asielbeleid, Jong Groen vraagt ontslag

De opvangcrisis woedt nog steeds in ons land. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) werd in De zevende dag gefileerd over haar aanpak. Jong Groen wil dat De Moor vertrekt als de crisis blijft aanslepen.

Nicole De Moor is nog steeds oplossingen aan het zoeken voor de opvangcrisis aan te pakken, zo zei ze tijdens De zevende dag. Volgens de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) hebben 2.700 mensen in Brussel momenteel geen dak boven het hoofd. Volgens De Moor worden momenteel nog steeds extra opvangplaatsen in de stad gecreëerd. ‘Het klopt dat mensen niet meteen worden opgevangen bij Fedasil, maar er is nog steeds een kleine groep mensen die niet wenst in te gaan op ons aanbod voor de nachtopvang. Vannacht waren slechts 18 van de 100 bedden bezet in het Koning Boudewijnstadion bezet. We sensibiliseren mensen voortdurend op het terrein.’

Daarmee is de situatie niet opgelost, zegt De Moor. Er zijn nog heel wat problemen omdat mensen op de dag van aankomst geen bed krijgen bij Fedasil. Dat lukt ons momenteel wel voor families met kinderen, minderjarigen, kwetsbare jongeren en vrouwen.’

Het was zes graden onder nul vannacht. Toch blijven asielzoekers en vluchtelingen in deze barre temperaturen op straat slapen. Dat is onacceptabel. Zonder een verbetering is de positie van De Moor niet langer houdbaar ? #7dag https://t.co/lQA9QOusda — Jong Groen (@JongGroen) December 18, 2022

‘Niet in onze naam’

Vanuit PS en Groen komt in de federale overheid steeds meer de roep om iets aan de situatie te doen. Jong Groen vindt het onbegrijpelijk dat er nog altijd geen structurele oplossing is gevonden voor mensen die op straat slapen. De jongerenbeweging wil dat de staatssecretaris opstapt als er geen oplossingen uit de bus komen tegen kerstdag. Covoorzitters Kilian Vandenhirtz en Laura Schuyesmans reageerden aan De Morgen dat er ‘politieke verantwoordelijkheid moet worden genomen voor de situatie waar dit land vandaag in zit. Er kan geen rechts beleid worden gevoerd in onze naam.’

Ook vice-premier Petra De Sutter (Groen) zat zondag samen met de staatssecretaris in De zevende dag. De Sutter zei dat de kwestie leeft in de samenleving. ‘Er is een grote bezorgdheid over dit dossier in al onze geledingen.’

De jongerenbeweging van CD&V reageerde al op de deadline van Jong Groen. ‘Door achter een ontslag te vragen, slaapt er niemand minder op straat’, klinkt het op Twitter. ‘Nicole de Moor dringt al maanden aan op extra personeel via Petra De Sutter. Eerst voor eigen deur vegen. Elke mens die op straat slaapt is er één teveel. Momenteel zijn er bedden voorhanden om het opvangprobleem op korte termijn op te lossen.’