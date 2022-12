Europese burgers en bedrijven zullen vaker moeten betalen voor CO2-uitstoot

De Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben zondagochtend overeenstemming bereikt over een hervorming van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS). Europese burgers en bedrijven zullen in de toekomst vaker moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Een nieuw sociaal energiefonds zal de gevolgen van de energietransitie voor consumenten opvangen.

Onderhandelaars van het Europese lidstaten en het Europees Parlement hebben zondagochtend overeenstemming bereikt over een hervorming van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS). Dat meldt het Tsjechische voorzitterschap. Europese burgers en bedrijven zullen in de toekomst vaker moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten. Een nieuw sociaal energiefonds zal de gevolgen van de energietransitie voor consumenten opvangen.

Het bestaande systeem van emissiehandel wordt aangescherpt. Energiebedrijven en de industrie moesten de afgelopen jaren al vergunningen hebben om broeikasgassen te mogen uitstoten. Elk jaar zijn minder uitstootrechten beschikbaar en worden ze duurder. Door het emissiehandelssyteem moeten bedrijven dus minder uitstoten of meer betalen.

Nu moet het aantal uitstootrechten sneller dan voorheen worden verminderd, waardoor ook de emissies sneller moeten afnemen. Daarnaast moeten de gratis uitstootrechten tegen 2034 worden afgeschaft. Bedrijven die zich niet inspannen voor de energietransitie, zullen gratis vergunningen moeten inleveren.

Sociaal klimaatfonds

Vanaf 2027 wordt het emissiehandelsssysteem uitgebreid naar de verwarming van gebouwen en vervoer, zowel voor consumenten als voor bedrijven. Via tankstations en energiebedrijven consumenten en bedrijven betalen voor de CO2 die ze langs hun uitlaat en hun schoorsteen uitstoten.

Vanaf 2026 komt er een sociaal klimaatfonds dat bijkomende uitgaven voor consumenten als gevolg van de energietransitie, zoals stijgende stookkosten, moet opvangen. Het fonds zal 86,7 miljard euro tellen. Het wordt deels door inkomsten uit de emissiehandel, deels door de lidstaten gespekt.

De maatregelen vormen de kern van het pakket ‘Fit for 55’ , dat de Europese lidstaten moet helpen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het akkoord moet nog worden bevestigd door het Europees Parlement en de lidstaten, maar dat wordt beschouwd als een formaliteit.