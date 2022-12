Bekende Iraanse actrice opgepakt na steun protesten

Taraneh Alidoosti, een van de bekendste actrices van Iran, is in Teheran opgepakt nadat ze haar steun had betuigd voor de demonstranten.

Volgens de Iraanse staatsmedia is de actrice, onder meer bekend van de Oscar-winnaar The salesman, opgepakt omdat ze ‘onwaarheden heeft verspreid’ over de protestbeweging in het land.

Vorige week had Alidoosti op Instagram de executie van een demonstrant, Mohsen Shekari (23), veroordeeld. ‘Zijn naam was Mohsen Shekari’, schreef ze. ‘Elke internationale organisatie die naar dit bloedvergieten kijkt en niets doet, is een schande voor de mensheid.’

Shekari werd beschuldigd van moharebeh (oorlog voeren tegen God), omdat hij ‘straten blokkeerde’ en ‘veiligheidsagenten verwondde’ tijdens de protesten.

In november postte de 38-jarige actrice ook al een foto van zichzelf zonder een hoofddoek uit solidariteit met de demonstranten. Het lijkt erop dat haar Instagramaccount, met meer dan 8 miljoen volgers, intussen offline is gehaald.

Eerder arresteerde de Iraanse veiligheidsdiensten de Iraanse topvoetballer ­Voria ­Ghafouri.

In september brak in Iran het protest uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie van de sjiitische theocratie had haar opgepakt omdat ze de kledingvoorschriften van het land zou hebben overtreden. Bij haar arrestatie raakte ze gewond, en enkele dagen later bezweek ze aan die verwondingen.